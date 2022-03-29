全力搜救和碩前副總裁！警消集結133人入山　跑山獸曝最新進度

▲和碩前副總裁三峽登山失蹤，捷克「跑山獸」加入搜救。（圖／記者陳以昇翻攝、羅勃依婉提供）

記者高堂堯、陳以昇、莊智勝／新北報導

和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國(64歲)26日獨自駕車前往三峽滿月圓山區登山，不料卻就此失去音訊，焦急的女兒在臉書社團懸賞100萬元尋人。今警消再增加搜救人力，出動133人、及搜救犬1隻入山搜索；參與搜救行動的捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也表示，目前以當地基地台訊號試圖確認其足跡和位置，搜索重點放在該山區西側，期盼會有好消息傳出。

蔡進國平時就喜愛登山，15日即曾赴滿月圓山區攀登，26日再次獨自開車前往。當天蔡進國身穿淺藍色上衣、卡其色褲子、黑色背包外出，不料到了27日凌晨家人都未等到蔡男返家，於是急忙向台北市信義分局六張犁派出所報案求助。

▲跑山獸猜測蔡進國可能偏離了既有山徑。（圖／羅勃依婉提供）

警消接獲通報後，27日當天出動27人入山搜索、昨(28日)增加人員至69名入山，但截至晚間6時仍一無所獲，今(29日)上午掌握救援黃金72小時，動員消防58人、義消26人、民間團體49人、搜救犬1隻，總人數增加至133人，並於今早7時30分完成集結，任務分工後入山進行搜救。

擁有豐富山搜經驗的「跑山獸」26日晚間即接獲熱心網友私訊請託，27日主動自南投埔里北上參加搜救。跑山獸表示，昨天一整天搜索了9小時、走了26公里，因不確定蔡進國的登山路線，加上近日受到鋒面影響，山區天候不佳，猜測蔡有可能因躲雨、或者失足摔落而離開既有山徑，增加搜救難度，目前以抓當地基地台訊號試圖確認其足跡和位置，重點放在該山區西側，期盼搜救行動能在今天傳來好消息。

▼警消今集結133人入山搜索。（圖／記者陳以昇翻攝）