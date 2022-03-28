騎檔車「無減速」追撞慘摔翻　網急勸：載美眉就別看手機啦

記者張君豪／台北報導

台北市市民大道2段、林森北路口25日下午15時許發生一起情侶檔騎機車，疑因男友看手機未注意前車狀況，追撞前方的自小客貨車，情侶檔雙雙倒地有輕微擦傷，轄區中正一警分局交通分隊依規定到場繪圖採證，雙方車主協議自行處理車損互不追究，不過隨著行車紀錄的影片曝光，也引發網友討論。

▲李男騎機車疑因未注意車前狀況直接撞上，機車翻一圈倒地所幸僅輕傷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李男騎乘普重機車疑因未注意車前狀況直接撞上，機車翻一圈倒地所幸僅輕傷。（圖／記者張君豪翻攝）

畫面顯示當時李男騎一輛檔車後載女友，但機車毫無減速就撞上前方減速右轉的客貨車，情侶檔連同整輛機車因撞擊慣性翻了一大圈，所幸兩人倒地後僅受輕傷、傷勢並無大礙。

有網友將行車紀錄器影片po網，並以「兄ㄉㄟˇ～～～騎車載美眉別分心，手機就別看了吧」為題，引起網友議論，紛紛勸男友車手，載妹真的不要分心啦！

對此，警方表示：當天下午15時45分左右，李男（21歲）駕駛普重機車載著女性友人從市民大道往東方向行駛，行經林森北路、市民大道路口時，疑因看手機未注意車前狀況，追撞要前方減速要右轉蔡南（65歲）駕駛的小客貨車，追撞造成小客貨車行李箱左後側板金凹陷、李男的重機車車頭毀損、後照鏡折斷。由於兩造車主協議自行處理車損，警方依車禍事故處理流程辦理。

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