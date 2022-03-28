高雄女買國考雲端課程4天後反悔　補習班不退錢法官打臉了

▲線上課程示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蔡姓女子嚮往公務人員穩定工作，去年9月間花了6萬多，向某家短期補習班報名購買高普考的雲端課程，但4天後反悔想退錢，但補習班以契約內規定「雲端課程若已上架達1/3無法退費」為由，拒絕退費，蔡女不滿提告，高雄簡易庭法官認為，應以學生開始使用雲端課程時間是否已達1/3來判斷，而非課程上架時間，因此判補習班應退還蔡女5萬9320元。可上訴。

判決書指出，蔡姓女子是在去年9月13日某短期補習班訂購「110 年度普高一般行政雙效考取班-高雄」課程，費用包括雲端課程3萬5600元、面授2萬5000元，共6萬600元，購買的課程為11月新班課程，雙方簽約時課程尚未排完畢。

4天後，蔡女反悔，向補習班要求解除契約，並希望退費，但補習班認為雙方簽訂的定型化契約中載明「雲端課程若已上架達1/3 無法退費」，因此拒絕退費。

蔡女不滿提告指出，補習班是以詐欺方式，看她年輕、無經驗，才害她以信用貸款方式簽下契約給付補習費，因此要求補習班全額退費。

法院審理時，補習班主張，簽約當下職員有跟蔡女解釋及說明契約內容，也包括雲端課程部分因為已上架超過1/3 課程，依照契約無法退費，而且契約是採用行政院消費者保護會所頒定的短期補習班補習服務契約書範本，並沒有定型化契約條款違反誠信原則的情況。

簡易庭法官認為，雲端補習是一種透過網際網路提供用戶用來補習與線上學習的服務，和實體課程僅上課方式不同，所以退費標準應比照面授課程標準，僅以上架時間來判斷，對消費者權益相當不利，因此認為定型化契約條款無效，扣除行政費1000元和書籍費280元後，判補習班應退還5萬9320元，全案可上訴。