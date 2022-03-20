獨／補教男師女廁裝針孔偷拍　噁叫女學生多喝水…受害人痛罵變態

▲李老師在裝設針孔時，自己也入鏡 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一名補習班美語男老師在廁所裝設針孔，長達1個多月偷拍女老師及女學生如廁，被害師生上百人；犯行曝光後，補習班也立即開除男老師，他自稱外交官退休的爸爸還出面，大言不慚地嗆「我兒子沒外流影片」，警詢時被害人看到影片怒罵：變態！全案已依妨害秘密罪移送新北地檢署偵辦。

▼李老師與補習班女學生合照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，25歲李姓男子擁有高學歷，當兵退伍後，約在2021年9月份間，到新北市林口區知名連鎖補習班擔任美語老師，任教期間常叫女學生要多喝水、多去上廁所；就在同年11月15日下午，補習班張姓男老師在2樓女廁打掃時，發現廁內地板掉下一個掛鉤，背面有SD卡及開關鍵，更在另一間廁所找到同款式針孔攝影機。

▼市售針孔攝影機偽裝成掛鉤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張姓男老師查看記憶卡內檔案，發現竟是偷拍如廁影片，立即向補習班呈報並報警，再不動聲色將針孔黏回去；李老師在課後休息時，看到有補習班多名主管到場細聲討論，擔心是否東窗事發，於是偷偷地將廁所2個針孔拆除藏放進隨身背包。

晚間9時許，警方依照補習班要求，在學生都下課後，才到補習班調查，就在詢問李老師時，見他言詞閃爍矢口否認，更覺得有異，最後他才坦承犯行，在背包內搜出2個針孔攝影機及SD記憶卡，隨後帶回派出所偵訊，並回到他住家查扣一台筆記型電腦。

▼事發的女廁，針孔攝影機裝設在紅圈位置，剛好可以拍到如廁過程 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

由於筆電疑有故障，無法開啟查看是否有其他偷拍檔案，但長達1個多月的偷拍行為，粗估被害的師生有上百人，但警方僅在2張SD記憶卡內，發現有25名女師生如廁影片，依法傳喚當事人到案指認，被害人看到自己如廁被拍下，氣的怒罵李老師變態！訊後將李老師依妨害秘密罪移送新北地檢署偵辦。

事後，補習班緊急將李老師解聘，而他自稱外交官退休的爸爸更到補習班，大言不慚地說「我兒子沒外流影片，如果做筆錄時有翻拍，那外流就是妳們的責任」，讓被害人又氣又怕，補習班主管還龜縮息事寧人，要她們不要討論及外傳，許多學生及家長根本不知道李老師偷拍的變態行徑。