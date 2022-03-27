店王來了！新光台中店初夏購物節開打　豐原太百、大遠百熱戰

▲新光台中店初夏購物節開打，豐原太百、大遠百也熱戰。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中台灣百貨業母親節檔期熱戰中，台灣百貨龍頭新光三越台中店「初夏購物節」也加入戰局，首波促銷檔期將自3/31起、兒童節連假前夕盛大登場。新光三越今年會員點數擴大回饋，滿50萬點可免費換電動機車。據了解，50萬點點數，換算下來等於得消費台幣1600萬元才有機會換到，但新光台中店目前高端客群粗估有10人左右有資格可換。

年初疫情趨緩，春節購物人潮暢旺，新光三越與大遠百今年第一季業績表現亮眼，截至3/24止首季業績皆年成長8％。新光三越台中店長許宜敬指出，今年點數擴大回饋，加上化妝品最低下殺4折起等大手筆促銷下，預估3/31至5/8整檔業績目標上看37億元，年增3％。

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▲甜點品牌月之戀人也在母親節檔期宣布新烘焙品牌「Hafu」進駐新光三越。（圖／記者游瓊華攝）



甜點品牌月之戀人也在母親節檔期宣布新烘焙品牌「Hafu」進駐新光三越。月之戀人指出，看好台灣甜點市場的消費實力，遂以日本及台灣的多元混搭為定位、融合多元食材原料創立「Hafu」，3月正式進駐台中新光三越百貨設櫃，主打超人氣O2 CAKE氧氣感蛋糕搶市，自3月20日試營運以來，每天熱銷近200顆雪芙蛋糕！

▲鄰近新光的台中大遠百「美麗購物節」已開跑，時間至4月13日。（圖／記者游瓊華攝）



鄰近新光的台中大遠百「美麗購物節」已開跑，時間至4月13日！台中大遠百店長藍卓成表示，由於買氣熱絡，今年母親節整檔業績目標拚38億元、年增8％。大遠百也宣布即日起推出「韓風春之季物產展」至4月6日浪漫登場，此次展覽特別以韓國「應援」文化為主題。藍卓成表示，這項物產展在週假日指定時間，祭出熟食應援美食優惠專區，包含韓國傳統布帳馬車會出現的道地經典熟食魚板推薦價60元、必買小吃辣炒年糕推薦價180元、人氣小點88串燒起司熱狗推薦價120元，以及圃美多拉麵系列等著粉絲響應。

▲豐原太平洋百貨也在31日推出購物節。（圖／豐原太百提供）



位在豐原的豐原太平洋百貨也在31日推出購物節，豐原太平洋百貨董事長連錦表示，太平洋百貨購物節加母親節檔期預購日起至5月9日，前後共40天，3月31日購物節開打至4月20日，緊接著母親節檔期至5月9日，看好多重豪禮回饋刺激買氣，今年購物節與母親節檔期可望業績較去年同期成長10%。

▲國內筋膜槍領導品牌CONCERN康生健康科技2022年一口氣發表10多款筋膜槍新機型。（圖／記者游瓊華攝）



同樣搶母親節商機，國內筋膜槍領導品牌CONCERN康生健康科技，2022年一口氣發表10多款筋膜槍新機型，董事長白如娟驕傲地說，康生一年出貨約10萬組筋膜槍，等於一個小時就賣出一組！趁著母親節檔期，康生宣布台中七期的旗艦店成「筋膜槍體驗館」。康生表示，民眾可一次體驗到十多款筋膜槍的功能與舒適感，也能學到正確使用筋膜槍的用法，現場還有超大型的筋模槍模型供大家拍照打卡，為國內旅遊行程提供享受健康的新選擇。