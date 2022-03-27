　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

店王來了！新光台中店初夏購物節開打　豐原太百、大遠百熱戰

▲店王來了！新光台中店初夏購物節開打，豐原太百、大遠百熱戰。（圖／記者游瓊華攝）

▲新光台中店初夏購物節開打，豐原太百、大遠百也熱戰。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中台灣百貨業母親節檔期熱戰中，台灣百貨龍頭新光三越台中店「初夏購物節」也加入戰局，首波促銷檔期將自3/31起、兒童節連假前夕盛大登場。新光三越今年會員點數擴大回饋，滿50萬點可免費換電動機車。據了解，50萬點點數，換算下來等於得消費台幣1600萬元才有機會換到，但新光台中店目前高端客群粗估有10人左右有資格可換。

年初疫情趨緩，春節購物人潮暢旺，新光三越與大遠百今年第一季業績表現亮眼，截至3/24止首季業績皆年成長8％。新光三越台中店長許宜敬指出，今年點數擴大回饋，加上化妝品最低下殺4折起等大手筆促銷下，預估3/31至5/8整檔業績目標上看37億元，年增3％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲店王來了！新光台中店初夏購物節開打，豐原太百、大遠百熱戰。（圖／記者游瓊華攝）

▲甜點品牌月之戀人也在母親節檔期宣布新烘焙品牌「Hafu」進駐新光三越。（圖／記者游瓊華攝）

甜點品牌月之戀人也在母親節檔期宣布新烘焙品牌「Hafu」進駐新光三越。月之戀人指出，看好台灣甜點市場的消費實力，遂以日本及台灣的多元混搭為定位、融合多元食材原料創立「Hafu」，3月正式進駐台中新光三越百貨設櫃，主打超人氣O2 CAKE氧氣感蛋糕搶市，自3月20日試營運以來，每天熱銷近200顆雪芙蛋糕！

▲店王來了！新光台中店初夏購物節開打，豐原太百、大遠百熱戰。（圖／記者游瓊華攝）

▲鄰近新光的台中大遠百「美麗購物節」已開跑，時間至4月13日。（圖／記者游瓊華攝）

鄰近新光的台中大遠百「美麗購物節」已開跑，時間至4月13日！台中大遠百店長藍卓成表示，由於買氣熱絡，今年母親節整檔業績目標拚38億元、年增8％。大遠百也宣布即日起推出「韓風春之季物產展」至4月6日浪漫登場，此次展覽特別以韓國「應援」文化為主題。藍卓成表示，這項物產展在週假日指定時間，祭出熟食應援美食優惠專區，包含韓國傳統布帳馬車會出現的道地經典熟食魚板推薦價60元、必買小吃辣炒年糕推薦價180元、人氣小點88串燒起司熱狗推薦價120元，以及圃美多拉麵系列等著粉絲響應。

▲豐原太平洋百貨也在31日推出購物節。（圖／豐原太百提供）

▲豐原太平洋百貨也在31日推出購物節。（圖／豐原太百提供）

位在豐原的豐原太平洋百貨也在31日推出購物節，豐原太平洋百貨董事長連錦表示，太平洋百貨購物節加母親節檔期預購日起至5月9日，前後共40天，3月31日購物節開打至4月20日，緊接著母親節檔期至5月9日，看好多重豪禮回饋刺激買氣，今年購物節與母親節檔期可望業績較去年同期成長10%。

▲店王來了！新光台中店初夏購物節開打，豐原太百、大遠百熱戰。（圖／記者游瓊華攝）

▲國內筋膜槍領導品牌CONCERN康生健康科技2022年一口氣發表10多款筋膜槍新機型。（圖／記者游瓊華攝）

同樣搶母親節商機，國內筋膜槍領導品牌CONCERN康生健康科技，2022年一口氣發表10多款筋膜槍新機型，董事長白如娟驕傲地說，康生一年出貨約10萬組筋膜槍，等於一個小時就賣出一組！趁著母親節檔期，康生宣布台中七期的旗艦店成「筋膜槍體驗館」。康生表示，民眾可一次體驗到十多款筋膜槍的功能與舒適感，也能學到正確使用筋膜槍的用法，現場還有超大型的筋模槍模型供大家拍照打卡，為國內旅遊行程提供享受健康的新選擇。

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
具俊曄自由了！出關日媒守候　大S一條件秒成合法夫妻
罔腰婚紗照曝光！　曬「7大顆鑽戒」情定男友
控金城武「幫簽名轉身卻秒客訴」　前空姐被嗆爆
快訊／新北三重確診案燒到北市！　染疫男曾到三商巧福、7-11
拜登撂狠話！全力摧毀俄羅斯經濟：要讓盧布變廢紙
富豪剛爽賺4.6億要退休　從屋頂跌落摔死
運將每天啃甘蔗　突「神智錯亂」家人都認不得
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店王來了！新光台中店初夏購物節開打　豐原太百、大遠百熱戰

小吃店群聚繼續燒！林右昌籲有疑慮民眾快篩檢：阻斷傳播鏈

一週天氣「2波雨勢、2波冷空氣」夾擊！　1圖秒懂回暖僅2天

華泰名品城、遠百竹北、信義ATT4FUN均有足跡　業者清消停業

竹北遠百列確診足跡　餐廳提早打烊！百貨區凌晨0點進行清消

本土＋83！4月凶相來襲「這天是關鍵」　專家：不是開玩笑

大潭電廠移工群聚感染　桃市府擴大匡列採檢職場相關人員

本土確診陡增　公衛學者：第2劑疫苗保護力漸失效

要媽媽閉嘴、對長輩丟盤子…　男方小動作露本性讓婚事告吹

星巴克買一送一太頻繁？常客揭「1原因」狂讚：每天都喝

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

女兒認養貓回家被阿公極力反對 三天後態度大轉彎嬰兒抱摟貓孫

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

見對向車「開遠光」閃燈提醒　三煞攔車叫囂怒砸：以為挑釁

笑笑直播洩「小玉最新近況」！ 換臉風波後復出：很少有他的消息了

店王來了！新光台中店初夏購物節開打　豐原太百、大遠百熱戰

小吃店群聚繼續燒！林右昌籲有疑慮民眾快篩檢：阻斷傳播鏈

一週天氣「2波雨勢、2波冷空氣」夾擊！　1圖秒懂回暖僅2天

華泰名品城、遠百竹北、信義ATT4FUN均有足跡　業者清消停業

竹北遠百列確診足跡　餐廳提早打烊！百貨區凌晨0點進行清消

本土＋83！4月凶相來襲「這天是關鍵」　專家：不是開玩笑

大潭電廠移工群聚感染　桃市府擴大匡列採檢職場相關人員

本土確診陡增　公衛學者：第2劑疫苗保護力漸失效

要媽媽閉嘴、對長輩丟盤子…　男方小動作露本性讓婚事告吹

星巴克買一送一太頻繁？常客揭「1原因」狂讚：每天都喝

當不了時間管理大師？專家點破2問題：行程表再精美都沒用

具俊曄10+7期滿　出關日媒體低溫守候！大S只要1條件立刻成合法夫妻

WINNER宋旻浩自爆患2病！「拍攝結束偷跑去哭」：人生像悲劇

屏東台電再退太陽神完成企排8連霸！　預告下賽季要再補強戰力

遠離塵囂渡假！住進新竹最美山中園林　來場大人味春日旅行

罔腰婚紗照曝光！　曬「7大顆鑽戒」情定1年半男友：最後一次白紗獻給他

奉養獨身姑姑到死！她獲得存摺帳密「跑銀行提款」　行員秒拒絕

興達電廠停電案屢遭評論　高檢署：請尊重檢察官專業判斷

小餓貓站流理台吃飯　「9顆滿餡湯圓圍觀」媽指肚勸：不要再吃了

爸媽自責陷經濟困境　新人同理暖安慰：我已經很幸福了！

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

生活熱門新聞

快訊／今確診破200例！本土暴增83例、境外120例

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

北極上空平流層暖變！鄭明典：這次有點意外

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

大潭電廠52工程人員PCR陽性　移工都住新竹縣

最新清明連假天氣出爐　這天「全台有雨」

2週算快了！網曝蝦皮店到店下單守則

16:59過60秒是幾點？解答：不是5點

即／基隆海量足跡曝光　全聯、北市刑事局入列

口味贏餐廳！7-11「最強美食」常客全點名它

大潭電廠52確診　竹北遠百等23處足跡曝

本土飆83例！醫憂曝「如果這波擋不住…」下場　急呼做3件事

接體大師兄失業　城中城大火小妹：有需要我匯錢

更多熱門

相關新聞

百貨日韓美食登場　造節搶攻五倍券最後消費超強加碼

百貨日韓美食登場　造節搶攻五倍券最後消費超強加碼

振興五倍券即將到期，百貨通路推出日韓美食新櫃搶市。統一時代百貨引進日本生吐司創始元祖乃が美(乃賀美)登台，同時還有釜飯定食也是全台首見新櫃；新光三越百貨將於下周三(30日)舉辦「2022安妞！韓國展」，推出最道地的韓瘋美食吸客，挹注營運可期。

隋棠認了老公「對美感不在行」

隋棠認了老公「對美感不在行」

新光三越初夏購物節「最賺買法」

新光三越初夏購物節「最賺買法」

SOGO百貨和風節主打療癒甜點　新光三越初夏購物節搶市

SOGO百貨和風節主打療癒甜點　新光三越初夏購物節搶市

桃竹地區吃透透　婦吃霸王餐3度被抓

桃竹地區吃透透　婦吃霸王餐3度被抓

關鍵字：

新光三越大遠百豐原太平洋康生Hafu氧氣蛋糕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今確診破200例！本土暴增83例、境外120例

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

《寶貝四千金》李依瑾突宣布當媽

快訊／本土+83！新北最新足跡曝　711、麥當勞、好市多、健身房

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

連千毅生日趴驚見「長腿妹整場掉半球」！

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

她腹痛掛急診…竟成「清醒植物人」！

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

北極上空平流層暖變！鄭明典：這次有點意外

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

龍婆預言「俄羅斯將成世界之主」：沒人能阻止他！

邱澤當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面