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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳時中沒危機意識」　醫委會：疫情破口印證蔣萬安的預判

▲▼立法院 立委蔣萬安堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

當歐美國家撐過感染高峰期，新冠疫情已流感化，逐漸朝向解封與病毒共處的日常生活，而台灣周遭的日、韓、香港、越南雖仍處於感染高峰期，2022智慧城市展台北場在3月22日開幕，但因以專案泡泡入境的3名外賓確診，只得臨時終止，今（27日）又爆出83例本土確診，引起外界對於防疫強度的討論。

國民黨醫療委員會指出，立委蔣萬安早多次呼籲政府必須思考後疫情時代，台灣該如何避免再出現去年的三級警戒，以及如何讓衰壞的經濟復甦，只是疫情中心除了每日固定的下午連續劇外，似乎未能提出「有意義的方案」。

醫委會表示，2022智慧城市展台北場在3月22日開幕，但因以專案泡泡入境的3名外賓確診，只得臨時終止，而完全沒有危機意識的陳時中，竟還大言不慚地說道：專案泡泡入境不一定就會零確診，這與境外移入比例是一樣，大家還不習慣啦，之後發現事情大條了，才改口說分流有問題，這種應該被嚴厲指責的輕忽心態，實在是罔顧市民的生命健康。

醫委會認為，這件嚴重的破口事件，再次印證蔣萬安的預判，暴露指揮中心對於國境解封根本沒有做足準備。

醫委會指出，防疫先鋒李秉穎教授，日前高度警示國人不可對疫情掉以輕心，必須居安思危，隨時思考台灣是否如何承受突如其來的疫情危機，言下之意，也是提醒國人，台灣再如何做到銅牆鐵壁，也不可能在全球都染疫時，而可以置身事外，這確實是一個負責任且專業的防疫觀念。

醫委會認為，我們要減少重症、降低死亡率、維護我們醫療量能不崩壞，首要是能維持社會日常運作的穩定，如果持續高強度的防疫措施，導致經濟崩壞、物價飆漲，台灣再有底氣，也絕對無法長時間承受，因此，如何打開國門與世界接軌，誠如蔣萬安所言，我們必須要有完善且周延的規畫。

醫委會直言，蔡政府試圖藉由城市論壇，營造台灣開始解禁的假象，陳時中更以星期五來不及批公文為由，以極其草率的態度，讓「機場落地篩檢」、「防疫旅館篩檢」兩案均成行，打亂整個防疫SOP，讓台灣人民辛苦維持的高水準防疫成績，瞬間葬送在陳時中與蔡政府的「胡亂解封」之下。

醫委會呼籲陳時中與蔡政府，病毒不會因為假裝看不到就不會潛入，想偷偷打開國門，放行外賓，就是可能會再承受去年3+11的破口事件，更請民進黨部與側翼們，別再拿蔣萬安當陳時中的遮羞布。

醫委會強調，正如蔣萬安與本會研討「後疫情時代的解封作為」時所提到，明定解封步驟、做好感染增加後的處置做為、教育民眾面對無症狀、輕症感染時的處置方式、整備醫療量能以面對疫情不致崩壞，才是腳踏實地的做法。

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