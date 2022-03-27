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美國務卿將訪「以色列」　爭取對基輔支持

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透） 

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將前往以色列訪問。（圖／路透）

中央社華沙26日綜合外電報導

烏克蘭戰事延燒，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日將前往以色列爭取對基輔當局的區域支持，並安撫以色列對於伊朗核協議的憂心。

布林肯此行目的地包括約旦河西岸、摩洛哥與阿爾及利亞，第一站在以色列將與巴林、阿拉伯聯合大公國及摩洛哥外長召開小型峰會。這些國家都簽署與以色列關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。

布林肯將從波蘭啟程。他在波蘭陪同美國總統拜登參加會議，強化西方對烏克蘭支持。

布林肯這次出訪意圖展現，即使中國，以及當前的俄羅斯入侵烏克蘭議題成為最優先項目，華府對於中東地區依舊抱持很大興趣。

他也希望替美國及北大西洋公約組織（NATO）爭取支持，抵禦俄羅斯入侵烏克蘭帶來的嚴重經濟後果，包括能源價格飆漲，以及阿拉伯國家可能面臨的小麥嚴重短缺問題。

布林肯出訪的同時，美國與伊朗商談重啟通稱「伊朗核子協議」的聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）目前進入最後階段。

這項2015年核協議目的在防止伊朗發展核子武器，但美國前總統川普於2018年片面退出協議，伊朗自此開始發展核子計畫，西方專家稱目前已來到即將真正構成核子威脅的「突破」階段。

美國官員表示，距離達成協議僅剩一兩個重要議題，但若想達成協議，德黑蘭當局必須做出「困難抉擇」。 以色列總理班奈特（Naftali Bennett）2月曾表示，相當擔心新協議約束力恐較2015年原版協議「更弱」。

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