他被同學「打10巴掌」想檢討自己　女急診醫一段話暖哭萬名網友

▲急診科醫師田知學。（圖／承影傳播有線公司提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市大里區某國中廖姓男生疑因和同學發生爭執墜樓輕生，事後一度傳出霸凌所致，而廖男的家屬也希望事情到告一段落，讓過世的人安心離開。對此，急診科美女醫師田知學26日分享看診時安慰一名被霸凌的孩子的經歷，讓網友看完大讚。

田知學醫師26日晚間在個人臉書粉專「布農Doc 田知學」發文表示，她曾是一名霸凌受害者，因此看診時發現一名學生左臉頰被同學打了10幾的巴掌，忍不住想到過去的事，出言安慰「阿姨以前經歷過無數霸凌，身體最痛的那次是被一群人圍著打無數個巴掌！當時我痛苦好幾年，非常自卑！覺得被全世界唾棄！無數個偷哭的夜晚…。」

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「可能是我…」看到學生怯懦地想檢討自己，田知學醫師立刻打斷說，「看著阿姨！你沒有錯！事實上阿姨眼中的你非常完美！你的美好讓他們痛苦，所以他們選擇如此極端的方式對你！不要讓這件事情否定你、阻止你繼續成為更美好的人！知道嗎？」

▲田知學遇到一名被霸凌的孩子。（圖／翻攝布農Doc 田知學）



田知學醫師表示，她最後看著孩子跟媽媽一起離開的身影，心中想著，「我們都不希望自己孩子被霸凌，如果我們的孩子是霸凌者呢？」並在文末標記「反霸凌」，希望可以透過自己的影響力支持被霸凌者。

該文PO出後吸引1.1萬人朝聖，「謝謝田醫師的發聲與給孩子的支持！好暖心」、「好受傷，我國小也是被霸凌的，不管言語跟動作都是一樣」、「也曾有一樣的遭遇，真的能體會，深深相信老天會懲罰那些霸凌者一定會有報應…因此我教自己的孩子遇到霸凌一定要勇敢反擊，我們會是她堅強的後盾」、「孩子是霸凌者，爸媽也一樣痛」、「長大了還要面對職場霸凌，社會可真難」、「看著被霸凌的人，不出聲也是幫兇（自己曾經也是選擇不出聲，但感受一點也不好」。

▼田知學全文如下。（圖／翻攝布農Doc 田知學）



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