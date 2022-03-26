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不是停電！麥當勞、小7、家樂福今晚關燈響應「地球一小時」

▲▼「Earth Hour地球一小時」（圖／業者提供）

▲麥當勞、統一超商等各大業者，今晚8點半將響應「Earth Hour地球一小時」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為響應全球「Earth Hour地球一小時」環保行動，今（26）日麥當勞、7-11、家樂福、飯店業者等各大企業將紛紛在晚間8點30分起關閉招牌燈1小時，其中7-11更是首度最大規模，號召6300間門市加入行動。

「Earth Hour地球一小時」是一年一度最大的節能活動，全球已有超過192個國家或地區串聯響應，包括巴黎艾菲爾鐵塔、羅馬競技場、紐約帝國大廈等上萬個世界地標，都會在每年3月最後一個星期六，於當地晚上8點半起，關閉非必要燈光一小時。

▲▼「Earth Hour地球一小時」（圖／業者提供）

▲麥當勞將於今晚間8點半至9點半，全台逾330家麥當勞餐廳，同步關閉餐廳外、不影響安全照明的招牌燈。（圖／業者提供）

麥當勞表示，將於今晚間8點半至9點半，全台逾330家麥當勞餐廳，同步關閉餐廳外、不影響安全照明的招牌燈，希望透過一小時的關燈行動，邀請大家共同重視氣候變遷議題，減少日常生活的碳排量，以行動守護地球。

▲全台超過6300間7-11門市參與「地球1小時」環保行動，將關閉招牌燈1小時。（圖／7-11提供）

而7-11首度大規模串聯，估計將有超過6300間門市關閉招牌燈參與，1小時約可省下9750度電，相當減少4.89(公噸CO2e)的溫室氣體排放量。

家樂福今晚也有317家門市加入，相較去年有超過2倍的門市響應，一齊關閉店內非必要的招牌燈及裝飾燈，等於幫大安森林公園減少約30個小時的吸碳量，希望能夠降低能源消耗。

▲▼「Earth Hour地球一小時」（圖／業者提供）

▲家樂福響應「Earth Hour地球一小時」。（圖／業者提供）

今年同樣參與「Earth Hour地球一小時」活動的還有雲朗觀光集團，旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義、兆品酒店礁溪以及品文旅礁溪共10間飯店，除了配合活動一起關燈1小時之外，部分館別更加碼延長關燈時數至隔天清晨，共計10個小時，為節能減碳更盡一份心力。

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