今天就衝喝！超商周末限定「拿鐵買1送1」　星巴克這2天買1送1

▲全家限定優惠，Let’s Café特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供，下同）



記者林育綾、蕭筠／綜合報導

週末想喝咖啡放鬆，可以把握全家周末限定咖啡優惠！今（26）日至27日全家便利商店祭出「Let’s Café特濃拿鐵買1送1」，期間購買Let’s Café特濃拿鐵就送「特濃拿鐵兌換券1張」；另摩斯漢堡也有澳式黑咖啡第2杯半價優惠，還可單杯加價升級。

全家即日起至27日推出「Let’s Café特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯Let’s Café特濃拿鐵就送「特濃拿鐵兌換券1張」，冷熱不限、限原店兌換，提醒兌換券須在3月28日至4月1日期間換完。

▲摩斯漢堡新推出「MOS安心取」功能，多款經典商品5折起。（圖／記者林育綾攝）

而摩斯漢堡即日起至4月30日推出澳式黑咖啡「第2杯半價」優惠，原價2杯130元，優惠價98元，可單杯加價升級摩斯馥樂白或澳式冰歐蕾。

同時摩斯為了慶祝31週年，APP新推出的「MOS安心取」也祭出滿額禮、米漢堡免費升級、會員加碼優惠、生日慶典新飲品優惠等活動，即日起至4月30日推出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品「5折起」，多項人氣商品「買31送31」，還有大份量組數優惠如「買50送50、買100送100、買200送200」等，還可跨店分批取、轉贈親友。

▲星巴克慶祝24週年，身分證字號對中指定數字，即享買一送一優惠。（圖／業者提供）

另外，星巴克3/29-30也推出「星巴克生日快樂好友分享」，只要身分證字號「同時有2和4」兩個數字，即可享有好友分享優惠一次；每人每次至多「買2送2」，飲料限當場一次領取，但不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。