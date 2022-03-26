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大陸 大陸焦點 特派現場

20歲男在家「自切雞皮」！下秒噴血痛爆…急捧命根就醫

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲20歲男在家自切包皮，結果血流不止。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯振中／綜合報導

廣東深圳一名男子日前透過網路，購買了一款醫療器材，在家自切包皮，結果導致血流不止，最後捧著流血的命根到醫院掛號，讓醫師看傻眼，所幸最後手術成功，保住了命根子。

陸媒《澎湃新聞》報導，這名王姓男子年約20多歲，因為平時工作繁忙，沒時間到醫院動手術，於是在網路上購買了一款「包皮切割縫合器」，在家自己行切包皮。

不過，由於設備不足，王男只能在沒有消毒環境、沒有麻藥的狀況下，閱讀完器械的操作說明，就對命根子「動槍」，過程中卻出現了意外，導致血流不止、疼痛難耐，只能打電話叫救護車，捧著流血的命根到醫院接受治療。

深圳恆生醫院泌尿外科主任張志遠師表示，王男到院以後，先在急診科進行清創、消毒，接著再到泌尿外科接受手術，已經將包皮重新修整、吻合，手術非常成功，就像傳統的手術一樣。

▼男子操作包皮切割縫合器，過程中出了意外，導致命根子血流不止。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

張志遠也提醒一般民眾，王男因為不會操作包皮切割縫合器，保險沒有打開，導致包皮切下來了，用來縫合的釘子卻沒有釘上去，才會血流不止，切割包皮後若包紮不正確，可能導致包皮缺血、甚至是壞死。

網友們看完王男的舉動，感到十分不解，不禁留言嘲諷，「是個狠人」、「這怎麼下得了手」、「大哥，你以為像切肉絲這麼簡單嗎」、「前有在家鋸腿，後有在家割包皮，想想為什麼」、「東西還在嗎？以後自己用不上還可以共享出租」、「這是死要面子活做公公」、「男人對自己就要狠一點。」

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