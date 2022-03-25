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不滿九頭身議員戴手銬腳鐐爬跪靈堂　5民進黨立委赴法務部抗議

▲▼ 嘉義五立委拜訪法務部長蔡清祥，討論市議員戴寧戴腳鐐奔喪，尊重法理下應顧及人情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民進黨嘉義五立委拜訪法務部長蔡清祥，討論市議員戴寧戴腳鐐奔喪，尊重法理下應顧及人情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因為涉嫌詐領助理費被羈押在嘉義看守所的嘉義市議員戴寧，因為父親過世，申請戒護回家奔喪，她戴著手銬腳鐐爬進靈堂的畫面曝光後，引發網友質疑法務部矯正署的做法不合乎人情，對此，陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等五位嘉義縣市出身的立法委員，今日前往法務部拜會部長蔡清祥。

▲▼戴寧戴著手銬、腳鐐，前往亡父靈堂祭拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲戴寧戴著手銬、腳鐐，前往亡父靈堂祭拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳明文表示，法律執行不外乎人情，一個尚未判決定讞的被羈押人返家奔喪卻被法部務強迫全程上手銬腳鐐，實在是違反台灣社會的風俗民情，也凸顯法務部矯正署下轄單位做法僵化。

▲▼ 嘉義五立委拜訪法務部長蔡清祥，討論市議員戴寧戴腳鐐奔喪，尊重法理下應顧及人情 。（圖／記者翁伊森翻攝）


王美惠強調，戴寧全程上手銬腳鐐奔喪的新聞畫面不斷地在新聞台放送，讓嘉義市民眾震驚不已。王美惠認為，面對被羈押人痛失至親，法理不外乎人情，但法務部在戒具使用上已違反戒具施用的相關規定，顯然執法過當，不符合比例原則。

蔡易餘則認為，戴寧之所以被羈押，純粹是陰錯陽差造成的，因為戴寧的助理聘任都是由其父親戴建三處理，檢察官原本要傳喚戴寧的父親戴建三出庭作證，但因戴建三緊急病重住院無法出庭，檢察官為避免戴家串供，才會羈押戴寧，沒想到卻發生要被傳喚的證人亡故，才會發生令民眾難過的上銬奔喪事件。

蔡清祥表示，看到該事件的新聞畫面時感到非常震驚，也覺得遺憾，他也因此在部務會議上特別點出此事，要求矯正署相關同仁在未來執行相關案件時，必須兼顧社會風俗與人情義理。

最後，陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等五位立委還是向蔡清祥部長表達強烈抗議，希望法務部要求下級單位上緊發條，不要再犯相同的錯誤，引發民眾抗議。

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