世新攜手風度影業啟動產學合作　百萬獎金號召學生拍攝創意短片

▲世新大學LVS智能攝製基地啟動產學合作，概念影片邀來名導鄺盛拍攝科幻短片。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

世新大學的學生有福了。去年藉《青春弒戀》榮獲多項金馬獎入圍肯定的風度影業今日（25）宣布，將提供總共310萬高額獎金，正式啟動「新風獎短片創作大賽」，並於世新全新建置落成的「LVS智能攝製基地」拍攝示範影片，請來知名MV導演鄺盛掌鏡，由人氣偶像連晨翔、舒子晨合作演出。在現場觀摩這部名為《Falling》的賽博龐克(Cyberpunk)科幻短片攝製的百位世新大學學生，等同於這項全新攝製技術的元宇宙一代，對未來台灣影視製作的提升，開啟了新的視野。

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▲人氣男神連晨翔（左）、性感女神舒子晨（右）首次合作突破過往螢幕形象。（圖／世新大學提供）

世新大學引進好萊塢最新技術建置的智能攝製基地，以2256塊LED面板組成270度的環形背景牆，加上十米見方的LED天幕，構建了虛實結合的攝製環境，加上與遊戲引擎完美結合的實時演算鏡頭捕捉系統，是提升製作效率和突破時空限制的最新、最有效解決方案。憑藉風度國際的雄厚實力，專業影視製作團隊籌組而成的風度影業則掌握了後疫情時代的全球影視市場，積極布局高技術含量的影視製作，雙方結合掌握人才培育、製播發行到資本運營等產業鏈概念，共同打造這樁引領嶄新紀元的產學合作案。

今日完成示範影片拍攝之後，由風度影業與世新大學共同主辦的「新風獎短片創作大賽」也將立即於世新大學校內展開甄選，全校各系所學生皆可組隊報名參與。六月經過第一階段企劃案審查篩選之後，獲選企畫案將獲得補助進行攝製，最終得獎結果預計於十一月底揭曉。

擔綱示範片導演，並專門針對世新大學LVS智能攝製基地撰寫科幻腳本的鄺盛興奮指出：「這裡可以創造無限可能！節省了搭景費用和時間，甚至不受時空影響，演員沉浸在擬真環境裡，也更容易投入情緒演出。」世新副校長楊盛昱則表示，「我們期待為產業灌注活水，也就是人才、內容與創意，以實作拍片讓在學階段的人才直面市場、接軌國際、體驗專業，臺灣影視工業也才能因此不斷嘗試、邁進，提升水準與競爭力。」

▲舒子晨演出科幻感十足的粉紅髮色鋼管女郎。（圖／世新大學提供）

同樣看好虛擬製作前景，風度影業董事長鄭人豪則表示：「風度影業相當期待與世新大學展開多元面向的產學合作，也將傾力支持學生提案企劃拍片，培育對於影視製作抱持高度熱情與創意的世新學生，成為影視產業的新世代人才。為了接軌國際最新影視攝製技術，未來風度影業亦將帶領團隊前進好萊塢，計畫聘請美國專業人員擔任團隊技術顧問，朝著成為亞洲最專業虛擬製作團隊的目標持續躍進。

今天開拍的示範片《Falling》，除了引金馬美術和特效團隊外，世新廣播電視電影學系、圖文傳播暨數位出版學系與數位多媒體設計學系的近百位師生，也全程在現場上課，充分體現了產學合作、人才培育的精神，數媒系大三學生林伯翰分享，「首次接觸虛擬製作的拍攝模式，第一堂課就可以吸收到這些知識，視覺效果非常驚人。」參與實拍的廣電系大四生劉可柔更表示，「LED螢幕形成的環型牆面搭配上實景美術道具，擬真程度還原度非常高，沉浸其中的感覺很真實。」

連晨翔、舒子晨在今天的示範概念片中飾演一對苦戀情侶，深陷無限循環的時空情節，男子（連晨翔飾）藉由神秘遊戲機不斷穿越，在一次次打鬥中突破重圍，卻總是在最後一刻無法與鋼管女郎（舒子晨飾）相守相愛，一次次重來、不放棄的男子最終能否戰勝未知力量與愛人重聚呢？鄺盛表示，這次以迴圈意識流方式鋪陳，跳脫現實與空間概念，以前衛的方式講述這段愛與追尋的故事。

戲約不斷的連晨翔透露，第一眼看到世新智能棚覺得「很壯觀」，「這次沒有台詞非常有挑戰性，全部情緒只能用表情呈現，幸好在環形螢幕前表演能很快進入角色。」有九成鏡頭都是滿臉鮮血的連晨翔，突破以往演出學生、高富帥的形象，「我其實特別喜歡武打戲，上戲前還去練拳擊，認真準備對打套招。」他也請粉絲跟他一起期待這部作品完成。

▲連晨翔表示喜歡武打戲，上戲前特別去練拳擊。（圖／世新大學提供）

首次合作的舒子晨這次演出鋼管女郎，一頭亮麗粉紅髮色加上性感滿點的亮片衣，好身材一覽無遺，「我是第一次挑戰這樣的裝扮，展現多一點風塵味，因為有點久沒碰鋼管舞，所以有找老師上課再熟悉。」她也透露拿到腳本時就一直幻想世新智能棚的模樣，「現場感受超震撼，我很投入演出，但亮片衣較滑不好施力，跳完一遍力氣幾乎要用完了。」

備受產官學各界關注，智能攝製基地落成三個月以來吸引超過50組團隊來訪考察，世新表示，與風度影業的產學合作是一個雙強聯手的宣示性開端，未來還將與國內外產業界進一步合作，務求世新學生成為最搶手的生力軍。