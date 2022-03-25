大學生情侶當車手　經手2千萬元想黑吃黑！報警後被抓到書包藏錢

▲高男找女友一起當車手，想黑吃黑被警方識破。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

台南就讀大四的高姓男子和廖姓女友涉嫌當詐騙車手，3個多月來盜領2千多萬元，但覺得抽成太少，故意把詐欺證據提供給警方，想讓上游、同系的趙男被逮，再將款項私吞，沒想到這招被警方識破，除了被依洗錢防治法偵辦，還多一條誣告罪嫌。

根據《自由時報》報導，高男去年底開始當趙男下游，負責幫忙領款，還找了女友一起當車手，3個多月來經手的金額超過2千萬元，但後來得知其他車手每筆贓款可以抽2至3成，認為趙男只給他5%太少，因此開始計劃黑吃黑。

高男和廖女討論後，決定拿他和趙男的對話紀錄向警方報案，他辯稱以為車手是一般打工，因為以後還想考老師，才報警不想留下前科。

不過警方發覺，高男已經當車手3個月，而且高男名下有一個列入警示許久的帳戶，也無法解釋為何事到如今才報案，並指控趙男用詐欺的方式騙他當車手，身上還有200多萬元的贓款。

警方透過高男約趙男，但趙男一出現，高男就拔腿狂奔，也不願繼續和警方接洽，行為可疑，最後警方在對話記錄中發現，高男有200萬元沒有上繳，試圖把贓款賴給趙男後獨吞，警方接著找到高男和廖女，並從高男背包找到約200萬元現金，依洗錢防治法、誣告罪移送。