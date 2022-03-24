美媒爆俄國央行總裁「請辭」遭普丁拒絕！　還續提名5年

▲俄羅斯央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）被爆料「想走人」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯因入侵烏克蘭遭到世界多國制裁，導致盧布貶值等經濟問題。美媒報導揭露，俄國央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）曾向總統普丁（Vladimir Putin）提出辭職請求，但遭到拒絕，還被提名續任5年。

《國會山莊報》、《彭博》等美媒報導，據4名知情人士透露，納比烏林娜在俄羅斯入侵烏克蘭後曾提出辭職，但被普丁要求留下，而且已經與普丁密切合作近20年的她，如果現在走人，將被普丁視為背叛。報導稱，納比烏林娜上周才剛獲提名續任央行總裁5年。

據報導，58歲的納比烏林娜擔任俄羅斯中央銀行總裁9年多，期間俄國央行累積了全球最大外匯和黃金儲備量之一，打擊被指管理不善或資本不足的貸方，通膨率也降至後蘇聯史上的最低點。普丁信任並聽從納比烏林娜的意見，還曾眾多官員面前替她的緊縮政策辯護。

俄國最大民營商業銀行「阿爾法銀行」（Alfa Bank）經濟學家歐洛娃（Natalia Orlova）評論，納比烏林娜上任時，沒人料到她能穩定通膨，而她卻讓（俄國）央行提升到絕對的國際水準。

報導指出，針對自己再獲提名、被爆料請辭、制裁導致的經濟混亂等議題，納比烏林娜皆未公開評論或表態。俄國官媒《塔斯社》（TASS）稱，央行澄清相關報導與事實不符，但未說明細節。

此前，有知情人士指出，長期主掌財政經濟改革的邱貝斯（Anatoly Chubais）本周已辭去「氣候特使」一職，並離開俄羅斯，他也是俄國入侵烏克蘭至今唯一一名辭職獲准的高官。

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