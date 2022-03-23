數位疫苗護照帶著走！「手機綁定」明早8時更新　蘋果、安卓皆可用

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(23)表示，我國「數位新冠病毒健康證明」系統將於2022年3月24日上午8時完成版本更新，新增功能說明如下：

▲新冠病毒健康資訊數位證明簽發平台。（圖／指揮中心提供）

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一、恢復可使用護照號碼申請：因應部分民眾反應不方便使用戶號，身分驗證機制將原「身分證號+健保卡號+戶號」方式，其中「戶號」調整為可用「戶號」或「護照號碼」二擇一方式驗證。

二、新增一鍵將數位證明轉入蘋果或安卓作業系統：經與Apple及Google公司合作，提供民眾使用手機或平板電腦申辦數位證明時，系統頁面增加Apple Wallet(不限iOS 15.4版)及Google COVID-19資訊卡之一鍵加入功能，數位證明可快速儲存於手機，方便民眾取用，過程符合個資法及GDPR規範。

三、雲端列印碼功能新增萊爾富超商：除系統現有提供統一及全家超商KIOSK機臺雲端列印碼服務，新增萊爾富雲端列印碼服務。

指揮中心對主動與防疫團隊合作的國際科技公司及國內超商致上謝意，系統將持續精進優化，提供更為便利之服務。

指揮中心提醒，為更新原有版本的功能，申辦平臺預計於今年3月23日下午5時至次(24)日上午8時暫時停止服務，進行版本更新，有急需出國使用者，請先提前下載。詳細下戴及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。