大紅鋪面蓋路口！　高雄借鏡日本減速區

▲高雄市路口減速區圖 。（圖／高雄市交通局提供）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

高雄市交通局為提升非號誌化路口安全，仿效日本劃設「路口減速區」標線，在前鎮區桂林街112巷與三多二路357巷口試辦，楔型標線及大面積紅色鋪面盼能警示用路人巷道需減速。

交通局粉絲專頁今發佈，借鏡日本路口減速區標線，地點則是選在高雄鄰近三和市場及光華夜市的前鎮區桂林街112巷與三多二路357巷口，因附近常發生機慢車行經路口未減速亦或沒停止的相關事故，故學習日本使用大面積的紅色鋪面及大大的「停」字，配合顯眼的楔型標線和停止線！希望民眾經過時能多加留心，以方便用路人的行車安全。

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▲高雄市交通局facebook粉專發佈圖。（圖／取自轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局臉書專頁﻿）

對於增設路口減速區的舉動，民眾也樂於分享高雄市交通局的粉絲專頁貼文表示，「好的開始！！接下來就是要確實執行、宣導、取締。慢慢改變大家用路的壞習慣，如果再加上人行道就完美了」、「支持路口減速區！」

當地居民陳先生則表示「不一樣吔！新劃設的標線讓路過的民眾眼睛為一亮，車速慢多了，以前常會聽到碰撞聲，自從有了新的標線後，大家不知不覺都會放慢車速，安全多了。」

對此，交通局表示，高雄市的路口碰撞每年約3900件，占所有事故9%之多，而經試辦一週的觀察後，行車駕駛及行人減速慢行和停下觀察的動作確實增加不少，因而推斷路口減速區確實有達到警示及降低事故率的功能。近期也會再增加劃設減速區於高雄鐵道一街的２處路口，盼能大幅降低高雄路口碰撞事故的發生率。