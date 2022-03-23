不滿交通部推台鐵公司化　工會發動千人上街抗議怒批「假改革」

▲台灣鐵路工會不滿公司化倉促，是假改革，上街陳情抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

不滿台鐵公司化草案未與工會溝通，台鐵企業工會今天號召千人上街陳情抗議。台鐵企業工會理事長陳世杰說，未溝通就送審已經讓員工人心惶惶。

行政院版「國營台鐵公司化條例草案」已送到立法院，根據交通部研議的台鐵債務解決方案，除長期歷史債務由政府吸收外，新台幣1400多億元短期債務，政府編列約200餘億元預算，其他將由台鐵交回3筆土地設置基金償債。

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不過台鐵企業工會認為，公司法草案未與工會溝通，政府推動台鐵公司化的做法是假改革，認為土地資產設置基金償債是掩耳盜鈴等，今天號召千名員工上街遊行陳情，並到立法院前遞交陳情書。

台鐵企業工會理事長陳世杰出發前接受媒體訪問時表示，今天有1200人到1500人共同參與遊行活動。

陳世杰說，上街陳情實屬無奈跟遺憾，因整個公司化條例在沒有跟員工充分溝通下送審，造成員工人心惶惶。

陳世杰表示，希望藉由陳情活動，能夠讓政府或立法委員們聽到台鐵員工的聲音，改革過程中，要讓員工可以安心，才是改革的第一步。

對於爭議的土地資產部分，陳世杰說，在送審的公司化條例中，土地資產很多都必須回歸政府所有，並拿出作為債償基金，恐成為財團化，且在員工保障上都沒有寫得很清楚，只說薪資福利會更好。

陳世杰說，台鐵債務部分，過去前行政院長游錫堃曾承諾，債務要由政府負擔，若訴求未得到政府善意回應，將不排除會有其他抗爭。

▲台灣鐵路工會理事長陳世杰說，整個公司化條例在沒有跟員工充分溝通下送審，造成員工人心惶惶。（圖／記者屠惠剛攝）



台灣鐵路產業工會監事張育豪說，綜觀過去其他民營化及公司化案例，新進人員勞動條件下降的情況至問題層出不窮，工會堅持無論是現職或是未來新進人員都應有同工同酬概念，改革不應拿基層當犧牲品，更何況現在條例對於安全改革內容空洞、缺乏基層參與等。

因此，張育豪說，產工將在企工代表大會上提案要求送出勞資爭議調解，如果企工不送，產工也會送，調解若不成，產工也一定會有下一步行動。

國民黨及民進黨立委都出面接受陳情書，國民黨立委洪孟楷說，不論要怎麼改革，安全是第一步，但要安全就要先安內，讓員工安心。

民進黨立委李昆澤表示，台鐵安全是政府、立委、工會的共同責任，一定要共同落實安全改革，對公司化議題，最關心的是公司資產跟債務處理一定要講清楚，這也關係到未來公司化是否能永續經營。

李昆澤表示，工會跟政府對話出現很多問題，會要求交通部長王國材要與工會面對面對話，再提出有共識版本。