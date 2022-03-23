綠初選激戰！「邁盟」7成員領表登記參選　拚高市議會過半席次

▲邁盟成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘前往民進黨高雄市黨部領表登記參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今（22）日邁盟成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘前往民進黨高雄市黨部領表登記參選。「邁盟」成員也在現場拉起「做事不作秀 挺邁拚過半」布條，宣示在這次初選不畏風雨、不畏強權，勢必要守護民進黨的民主價值，替市民淘汰國民黨不適任的議員，協助爭取議會過半席次，讓日後陳其邁市長連任後施政更順暢。

▲▼「邁盟」從市黨部徒步出發，走向台灣民主起源地，位於中山一路上美麗島雜誌社原址。（圖／記者賴文萱翻攝）

會後，「邁盟」從市黨部徒步出發，耗時一個半小時、步行四公里、5000步伐，走向台灣民主起源地，位於中山一路上美麗島雜誌社原址，誓言守護民主自由、挺邁拚過半的決心。

▲邁盟成員大旗美第一選區參選人林慧欣。（圖／記者賴文萱翻攝）

大旗美第一選區參選人林慧欣表示，自己是在地農村女兒，美濃花樹下林家夥房，爺爺、父親務農，母親旗山人，外公是內門宋江陣老師傅，沒有父執輩手把手交選舉，但有實際教學經驗、關心偏鄉、重視孩子的學習、推動本土文化教育。

相較該區其他參選人，林慧欣表示自己是有專業、有經驗、會做事的女力，在沒有家族奧援的前提下首次參選，鄉親都稱其是「勇敢的細妹」，林慧欣認為要成為人民代議士必須勇敢堅強，用專業監督市政，初選時程漸進，任何扭曲煽情都不會動搖真相，不畏強權，如同向日葵迎向陽光，燦爛的會心一笑。

▲邁盟成員大岡山第二選區參選人陳慶鴻。（圖／記者賴文萱翻攝）

大岡山第二選區參選人陳慶鴻表示，人生最精華的十年都奉獻給大岡山，並在邱志偉立委擔任辦公室主任，在大岡山區的4000個日子，6個行政區、94個里，其中每一件爭取的建設，和鄉親的託付，都歷歷在目。

陳慶鴻說，自己有資深幕僚的沈穩跟新人的拼勁，相較選區其他參選的新人，自己服務最資深，紮根最久；也因為是初次參選，所以有絕對有年輕新人的衝勁，未來將會用最謙卑的心，給予最熱忱的服務，陳慶鴻也保證，自己地方服務十年，熟知地方需要，當選後絕對沒有蜜月期，可以立即上工。

▲邁盟成員左營楠梓第四選區參選人黃偵琳。（圖／記者賴文萱翻攝）

左營楠梓第四選區參選人黃偵琳則指出，自己是在地左楠女兒，左楠的變化都親身經歷，由於家庭因素，參與公共事務將近30年，現在在立委劉世芳辦公室擔任執行長，處理過的選服不計其數，每一次也都是用最大的誠意去服務，絕對讓大家找的到人。

黃偵琳表示，自己有留學國際經驗，曾任過老師，也是個媽媽，所以非常關注教育議題，此外因在立委辦公室服務期間，針對警消權益也十分重視，跟慶鴻一樣時十分熟悉地方，若有幸當選，也絕不會有蜜月期，希望在左楠中央有劉世芳立委、地方有黃偵琳服務。

▲邁盟成員前新苓第八選區參選人湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

前新苓第八選區參選人湯詠瑜說，自己是選區內唯一一位律師參選人，也是全台唯一擁有台灣及美國律師資格的參選人，前新苓在地長大，出去拜票跑攤，經常會碰到老師、教官、同學、學長姊學弟妹、同學的父母家人，都還記得父親湯金全律師。

說起其父，湯詠瑜表示，美麗島事件發生後，父親毅然決然地辭去司法官職務轉任律師，進而投入黨外運動，父親的風骨與毅力，讓她非常佩服，這也是讓她為什麼會選擇投入這次選舉。詠瑜希望，能夠運用自己在地的熱情、法律的專業跟國際的經驗，做「市民辯護人」，為市民爭取「最佳利益」。

▲邁盟成員鳳山第九選區參選人蘇致榮。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山第九選區參選人蘇致榮表示，自己是土生土長的鳳山囝仔，父親蘇炎城在地方服務了十幾年，是人人都誇獎的老議員，自小跟著父親的腳步及背影，深耕基層，長期關注勞工權益。蘇致榮表示，自己也是現任壘球國手，體育是他的專長，過去曾在市府運發局擔任秘書，協助陳其邁市長發展高雄的體育建樹。

蘇致榮認為，一個國家的興盛在其體育是否強大，高雄要走向國際，體育發展不可少，希望未來能成為議會中唯一一個具有運動專業的市議員，並從政策與結構面去改善體育環境，推動各級學校的運動員培訓到職業運動隊的發展，也會針對一般市民的休閒運動環境提出改善，讓高雄成為名副其實的運動之都。

▲邁盟成員前鎮小港第十選區黃彥毓。（圖／記者賴文萱翻攝）

前鎮小港第十選區黃彥毓表示，2006他2006年跟著陳菊花媽來到高雄，在高雄耕耘了12個年頭，從市府到黨部再到中央經濟部，每個經驗都是今天「我願意」的一部份。黃彥毓表示受過很扎實的行政歷練，從地方到中央，讓彥毓不但熟悉高雄市政，更了解地方基層的需求。

黃彥毓指，學了這麼多工夫，就是要回來養育自己的地方服務的，在市府時待的第一個單位就是勞工局，就位在前鎮小港，所以前鎮小港是他從事公共事務的起點，未來希望能持續都在這裡繼續服務下去。黃彥毓說，前鎮小港，在高雄，甚至是在全國的民主發展當中，扮演很關鍵的角色。感謝咱前鎮小港區的鄉親，每一次的投票，都影響高雄，甚至是台灣未來的發展，相信前鎮小港是一個願意給新人機會的地方，也相信前鎮小港的選民會選擇專業有經驗的人來服務。

▲邁盟成員林園大寮第十一選區參選人洪村銘。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園大寮第十一選區參選人洪村銘表示，自己畢業於中山大學政治碩士，現為高科大觀光博士候選人，曾擔任過行政院南部聯合服務中心執行長、陳菊市長秘書，中央地方都努力打拼過，最了解大寮林園的發展與需求。

洪村銘自投入初選以來，一步一腳印，大寮林園49里跑透透，跑了近350公里、40多萬步，親自跟鄉親請安拜託，特別感謝許多鄉親的熱情回應及加油打氣。洪村銘表示自己已經準備好了，大寮林園要改變，乎少年人來打拼，讓「邁盟」的伙伴一起為高雄努力，挺邁拼過半！