太平洋火環帶進入活躍期！氣象局：中南部久未大地震「注意3斷層」

▲ 23日花蓮地震，成功鎮北端的美山全家像被轟炸過的慘況。（圖／記者楊漢聲翻攝）



生活中心／台北報導

花蓮近海今天凌晨1時41分發生規模6.6地震，根據中央氣象局統計，台灣平均每年發生規模超過6以上地震約2至3個，但今年至今已3次。氣象局地震測報中心主任陳國昌說，包括台灣和整個太平洋火環帶有可能進入「地震活躍期」，他提醒，台灣的地震雖然大多發生在東部外海，但陸地上也有36條斷層，台灣已經很久沒有在陸地發生地震，尤其是中南部有許多斷層，平原區要特別注意。

根據氣象局資訊，今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣近海，最大震度台東6弱。陳國昌說，頻繁的地震現象可能從去年延續到今年，且不只台灣有，全世界都有，「尤其在太平洋火環帶。」他強調，雖然不能肯定，但猜測有可能「地震活躍期」已經慢慢來臨，甚至已經進入活躍期的週期中。

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陳國昌說，台灣地震歷史上有70%的地震發生在東部外海，另外30%發生在陸地上，但實際上已經很久沒有在陸地上發生大地震，台灣陸地上有36條斷層，其中2018年米崙斷層曾經發生地震，至於其他斷層包括九芎坑斷層、大尖山斷層、六甲斷層等，在中南部平原區要非常注意。