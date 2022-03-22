時速53超速1公里挨罰　高雄「超詭異罰單」...網友熱議

▲網友接到超速一公里罰單 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名網友日前騎車行經高雄市三民區民族一路與孝順街交叉口附近時，因為超速而被舉發開單，他在臉書社團「爆料公社公開版」上公布這張罰單，因為罰單上的限速竟然是罕見的「52公里」，而他的車速是53公里，僅超速1公里就被開罰，引發熱議；對此，開單的三民二分局表示，該路段的速限應該是40公里，可能是測速器設定或製單時出現問題，將會研議是否有疏失，也不排除撤銷該罰單。

▲網友接到超速一公里罰單 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

從挨罰騎士在臉書上PO出的罰單顯示，當時被測到的時速為53公里，但該路段的速限為52公里，只超速1公里就被開單，騎士求助網友「這單是該繳，還是該申訴？有沒有人遇過這樣的」?

特殊的情況引發網友熱議，討論「限速52公里」太奇怪，「第一次看到」、「怎麼會有這麼奇怪的數字？不應該是整數嗎？」

不過，也有網友指出，當地速限應該是40公里，罰單可能是輸入錯了，即便騎士申訴，那應該也只是換來一張更正過的罰單，超速該繳的還是要繳。

對此，開出罰單的三民二分局表示，該路段的速限的確是40公里，該罰單可能是在測速器設定或製單的過程出現疏失，才導致有這樣的罰單，局內將研議檢討相關流程，如果是警方的疏失，不排除撤銷該罰單，騎士也可提出申訴，維護自己的權益。