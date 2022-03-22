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他籲台灣：領養500烏克蘭孤兒！擴展基因庫「彰顯人道精神」

▲▼烏克蘭兒童準備搭乘火車撤離。（圖／路透）

▲烏克蘭4分之1人口出逃，150多萬是兒童。（圖／路透）

圖文／鏡週刊

前衛生署長楊志良之前跳出來力挺立委鄭麗文，認為鄭罵衛福部長陳時中是剛好，還加碼砲轟政府進口福島食品是要害台灣絕子絕孫。昨（21日）下午楊志良再度於臉書發文，指稱台灣幾乎是青年男女生育能力最低的國家，更建議台灣至少要領養500個烏克蘭孤兒增進基因庫，「彰顯台灣的人道精神」。

鄭麗文日前圍住陳時中痛批疫情已害死台灣800多人、又要開放福島食品，引出大批力挺陳時中的網友到鄭麗文臉書留言「阿中部長加油」；不過前衛生署長楊志良日前反在臉聲援鄭麗文，稱「麗文對陳時中指控只是剛剛好」，還痛批政府就是「想害台灣絕子絕孫」。

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前衛生署長楊志良日前痛批政府「想害台灣絕子絕孫」，昨日再呼籲領養烏克蘭孤兒增進基因庫。（本刊資料照）

▲前衛生署長楊志良日前痛批政府「想害台灣絕子絕孫」，昨日再呼籲領養烏克蘭孤兒增進基因庫。

昨日楊志良繼續砲轟，於臉書指稱「台灣當然就要絕子絕孫了」，因為台灣幾乎是青年男女生育能力最低的國家，男性精蟲每年減少1％且不可逆，女性初婚年齡平均是30.2歲，若沒有一結婚就生小孩生育力就會下降，且台灣每7對夫妻就有1對有不孕症，甚至虐待兒童和老人的案件年年增加，從2016年起輕生人數也增加2.5倍，直呼「這不是絕子絕孫是什麼，請看看這幾年的生育人數」。

隨後，楊志良甚至在臉書上呼籲「建議台灣領養至少500個烏克蘭的孤兒，增進台灣未來缺乏的人力並擴展台灣的基因庫， 更重要彰顯台灣的人道精神」。

此外，楊志良也在貼文中提及，民進黨的先輩們如許信良、施明德、郭正亮、陳文茜、陳水扁、呂秀蓮，哪一個人不對現在的蔡英文嚴詞批評？直批蔡英文說謊至少20件，「掌握權力以後用權跟錢帶領一群嘍囉要消滅台灣」。

楊志良還把促轉會形容成「東廠」、怒批國家通訊傳播委員會（NCC）髒兮兮，並稱因為年輕人學習民進黨網軍霸凌，因此出現許多受不了被霸凌而輕生的小學生和中學生，指先前藝人賈永婕捐神器後遭到民進黨網軍霸凌就是例證。

楊志良最後還稱，「凡是批評他人而不敢用實名的人，就是下三濫的人，說什麼完全不用理他」，並稱自己和鄭麗文都是用實名說話的人，開嗆網友「你們有種就寫上你們的真實姓名，否則就是一群下三爛無恥的下流人」。

楊志良發文指台灣正在絕子絕孫的路上，還建議領養烏克蘭孤兒增進台灣基因庫。（翻攝自楊志良臉書）

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