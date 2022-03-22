江伯樂評小鬼「父母額頭泛青」被罵爆　怒告網友結果出爐

▲命理師江伯樂怒告網友吞敗。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年猝逝，命理師江柏樂開直播分析提到，「小鬼爸媽額頭泛青」、「跟祖先可能有關」，一番言論在論壇ptt八卦版上引起熱議，多名網友批評江是「神棍」、「狗嘴」，江一怒控告56名網友涉嫌公然侮辱，高雄地檢署認為網友並未指名道姓針對特定人，將他們全部不起訴處分。

時常為藝人分析運勢預言星運的江柏樂2021年9月16日直播時，從流年、五行以及藝名等各方面分析，小鬼在家中猝逝可能是心肌梗塞走的，並指出「黃鴻升家的祖先有問題，也許是他的爸爸媽媽，從媒體的照片來看，額頭泛青，代表睡眠品質不好。」

有網友將媒體整理的直播內容報導轉貼到ptt八卦版上，很快引來200多則網友留言，其中幾乎全部都是噓文，「怪力亂神」、「都你的毛」、「消費死者」、「這樣也要蹭」、「垃圾命理師」，江柏樂被這些負面言詞惹惱，蒐證後向台北地檢署提告56名網友涉嫌公然侮辱。

檢警根據ptt發文帳號使用的ip位址，結果其中54人不在北檢轄區，由檢察官移轉給全台各地檢繼續偵辦，其中，住在高雄的夏姓、史姓網友分別留言「鬼仔跟你媽講話，白癡」、「X你娘有完沒完」，也被江伯樂提告。

夏姓網友到案後表示，他不是針對江伯樂，也不認識江，是針對新聞標題，覺得很荒謬；史姓網友則指稱，他也不是針對江伯樂，只是在說記者報導這些怪力亂神的事，是針對記者。

檢方調查發現，兩人的發言都是發表在新聞報導的頁面下方，是針對新聞報導，且留言又未指名道姓針對何人，因此認定兩人的留言屬合理評價，並非單純謾罵、蓄意攻訐，因此給予兩人不起訴處分。