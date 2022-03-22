大S和具俊曄之戀變傳奇...全因「7巧合」！他喊愛下去：難再一個20年

▲作家分析「7個巧合」讓大S和具俊曄之戀變傳奇。（圖／翻攝自Instagram）

實習記者廖翊慈／綜合報導

大S徐熙媛和具俊曄宣布閃婚後震撼各界，兩人的「穿越時光戀」不斷引起熱議。作家蔡詩萍即在臉書上浪漫分析，這段震驚演藝圈的傳奇愛戀，都是因為7個特殊情境下，才讓這段異國戀，從浪漫晉身為傳奇，他也祝福2人直言「愛情難有再一個20年！」

作家蔡詩萍昨日在臉書上有感而發，對於近日大S的新婚話題在各界持續發酵，他也真心給予祝福，並表示兩人突破重重障礙，必然非常辛苦，「具俊曄，終於與大S見面了。不是視訊裡的那種，而是面對面的那種。這是這段『異國戀』，『穿越時光戀』，進入第二章的開始。它必然很浪漫，也必然很艱辛。」

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他分析兩人新婚前的種種，「一對戀人，年輕時未成眷屬，各自展開一段漫長人生，女方嫁為人妻為人母，男方則單身至今，直到女方離婚，雙方再度憑著『20年未換的電話號碼』聯繫上」，也嘆礙於疫情，無法用更貼近的方式關心彼此，「因為疫情，只能憑藉視訊，找回往昔的戀人感覺，終而決定要成為眷屬，這完全兼具了『浪漫電影』的所有題材。」

他寫道，人生緣分何嘗不是如此，但感情並非只要浪漫就可以完事了，大S和前夫汪小菲何嘗不浪漫，熱戀閃婚，熱鬧非凡的世紀婚禮，「浪漫嗎？其實，一碰到這些問題，婚姻就不浪漫了！」多方猜測大S離異與婆家的問題離不開多少，「最終出現走不下去的離異時，似乎也沒那麼令人意外了。」

他也感性分析，這段台韓異地戀是如此剛好，「如果大S沒有那麼快，在離婚不久後，傳出與昔日年輕時愛慕的韓國男星『再結連理』，那這種『感情的浪漫』不會那麼傳奇！」接著列出「7個因為」，讓這段浪漫愛情晉身為傳奇：

「因為，男方一直單身！

因為，男方顯然沒有忘情大S！

因為，男方竟然仍保有女方的電話號碼！

因為，女方竟然也20年沒換過電話號碼！

因為，女方肯定也沒有忘記男方！

因為，疫情阻隔兩人只能視訊敘舊情！

因為，時空的距離，人生的流變，兩人竟然還能在「並不老矣」的此刻，重新再愛一次，這，怎能不浪漫呢？！」

不過這段浪漫，蔡詩萍也預言，要經過了重重關卡，耐住了大眾的臆測，雖不知道未來會如何，但他衷心祝福兩人幸福，「這都是一大段人生的歷練，際遇的分合，帶給你的體悟，祝福大S，祝福具俊曄，人生很難，等了20幾年再愛一次，還有什麼好猶豫，好害怕的呢？愛下去吧，愛情難有再一個20年！」