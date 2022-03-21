東航班機失事官網一片黑白　450名消防員衝現場...山腳現整排消防車

記者魏有德／綜合報導

大陸東方航空一架編號MU5735的客機今（21）日下午突然失聯，隨後便傳出在廣西墜機失事。失事消息經官方證實後，直至傍晚17時，機上132人仍生死未卜，東方航空官網也呈現一片黑白，似是對這起意外表達悲痛之意。此外，鄰近地區也啟動應急機制，450名消防員直奔墜機山火現場，山腳下也停滿整排消防車，救護車則是在道路上不停穿梭。

▲東航事故現場，山腳下消防車停滿整排。（圖／翻攝澎湃新聞）

《央視》報導，一架東航搭載132人的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，並引發山火。目前，救援隊伍已經集結正在靠近。森林消防局派出廣東肇慶、廣西桂林駐防隊伍共450人正趕赴現場。廣東肇慶隊伍300人預計18時30分到達，廣西桂林隊伍150人預計22時到達。

▲救護車陸續開進山區。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，這架MU5735班機為波音737－800型，原訂21日下午13時10分由昆明長水機場起飛，預計在15時05分時降落廣州白雲機場。不過，就在預定降落時間前，突然傳出班機失聯的消息，大陸知名飛行博主也在個人微博上率先貼出班機在廣西藤縣不尋常下降的航機顯示圖，引起外界關注。

▲東航發生事故後，官網呈現一片黑白。（圖／翻攝東方航空官網）

隨著大陸官媒陸續釋出這架東航班機發生事故，引發山火的消息，陸網上也開始瘋傳飛機失事的濃煙、火光及殘骸相關影片和照片，證實這起意外的發生。根據官方數據顯示，這架班機機上人員共132人，包括旅客123人及機組員9人，消防救災人員正全力搜救中。