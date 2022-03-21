爆料顏清標「脫產」給顏寬恒　周玉蔻被求償145萬出庭這麼說

▲媒體人周玉蔻（中）被顏寬恒提告求償，到台北地院出庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年主持廣播、電視政論節目，指稱台中大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標欠銀行貸款不還，卻脫產給當時參選台中中二選區立委的兒子顏寬恒，涉聯手坑殺銀行，顏寬恒告周玉蔻求償145萬元並將判決主文登報，周玉蔻今到台北地院出庭，聲稱顏清標曾公開表示名下土地被法拍，兒子籌錢買回來，所以她評論「脫產」是有憑有據的。

法官今另訊問周玉蔻指稱顏清標欠債6000萬元的依據，周玉蔻答稱來自於台中地院民事執行處的催繳文件，法官表示法院向法院調卷的程序費時，要周玉蔻盡快直接提供，諭知今年5月9日上午再開庭，周玉蔻開完庭不受訪。

本案源於周玉蔻去年（2021年）11月9日，在她所主持的寶島聯播網《新聞放鞭炮》、民視《辣新聞》等政論節目，自稱替台中中二選區跟大甲的居民覺得很委屈，說顏清標欠人家債6000多萬元，「人家去強制執行，他把它就脫產給他兒子（指顏寬恒）」、「如果轉移給兒子，有沒有繳贈與稅」。

周玉蔻並指顏清標在台中沙鹿一間4層樓透天厝，因欠繳房貸本息被法院拍賣，顏寬恒與妹妹、現任台中市議會副議長顏莉敏卻霸佔法拍屋，此舉造成法拍公告明示「不點交」，以致乏人問津，去年8月第3次法拍價格從1500萬元降到1000萬元，由顏寬恒低價買回。

周玉蔻質疑顏寬恒配合父親脫產倒債6000萬元，還霸佔法拍屋讓其他人不敢插手投標，等於父子聯手坑殺銀行，顏寬恒「這種行徑還好意思去選立法委員？」、應退出政壇等語。

顏寬恒隨即在同日宣布投入中二選區立委補選，之後更委任律師，向北院控告周玉蔻毀損他的名譽，要求賠償145萬元並登報道歉，因憲法法庭今年（2022年）2月宣告，不能再判決被告登報道歉，所以改為要求周玉蔻將判決主文登報。

北院前次開庭審理時，周玉蔻批顏寬恒高高在上，明明不合法的事還不准別人追蹤，「合理嗎？」她「不好意思說顏家在地方是惡勢力」，但顏家用各種方式不還錢，又以服務處佔用被法拍的房子不能點交，難道還有人敢去投標，何況她從頭到尾沒斷言「不合法」，每個提問都是疑問句，請顏寬恒不要斷章取義，「陷本人於不義」。

法官今開庭直接訊問周玉蔻如何得出顏清標「脫產」給顏寬恒的結論，周玉蔻稱顏清標名下土地從2006年41筆減為2013年的2筆，剩下的39筆到哪去了，而顏寬恒名下土地在同一時期持續增加。

周玉蔻並指顏清標曾開記者會公開承認名下土地被法拍，兒子顏寬恒不忍心他的土地被法拍，所以籌錢買回來，她懷疑這是「脫產」，因為涉及土地價格變化，她主張這就是她評論的依據。