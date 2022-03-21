蘋果高階MacBook Pro發布延遲　彭博社：要等到明年

▲蘋果高階MacBook Pro發布預計延遲。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社記者Mark Gurman 表示，蘋果重新設計的MacBook Air 發布可能會延遲，時間預計落於今年稍晚，並且可能要到2023 年才會發布新的 14 吋和 16 吋MacBook Pro。

在最新的「Power On 時事通訊」中，Mark Gurman表示，蘋果最初計劃在2021 年底或2022 年初推出具有全新設計、MagSafe、M2 晶片的新款MacBook Air，但目前似乎要再等等。天風國際分析師郭明錤也表示，新款MacBook Air 將於第二季度末或第三季度初開始量產，依照這個時間推算，可能會在9月左右正式推出。

此外，Mark Gurman 還表示，他預計蘋果今年不會更新14 吋和16 吋MacBook Pro 機型，更新後的「M2 Pro」和「M2 Max」晶片更有可能在明年上市。Mark Gurman 認為，今年唯一的新版 MacBook Pro 可能是入門級 MacBook Pro，配備 13 吋螢幕和 M2 晶片。

根據先前預測，到2022 年底，蘋果將推出一系列配備 M2 晶片的新 Mac，除了 MacBook Air 和13吋 MacBook Pro 之外，入門級 Mac mini、24 英寸 iMac 和新款 iPad Pro 也將有機會配備 M2 晶片。