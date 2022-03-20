鐵片砸死女教師　2大車「一掉落一輾壓彈飛」...不知出事很自責

記者陳崑福／屏東報導

任職在高雄中山高中的62歲李姓女老師，17日清晨6時50分許，從屏東開車經台88快速道路萬丹路段準備到校上課，卻遭對向突然飛來重約4.9公斤鐵片，砸破擋風玻璃後擊中頭部當場死亡；警方19日找到掉落鐵片的肇事車輛及侯姓駕駛；另查出輾壓該鐵片彈飛砸死李老師的另一台大貨車，聯絡他到說明，惟他還未到案。

▲李姓女老師國道慘遭鐵片砸死，肇事車輛與駕駛人尋獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

62歲高中李姓女老師於3月17日清晨6點50分許，駕車從屏東潮州往高雄學校上班途中，途經臺88快速道路萬丹交流道時突遭對向車道飛來的鐵片，砸破李姓駕駛的自小客車前擋風玻璃飛入車內，造成駕駛人當場死亡。

事故發生後，縣警局長劉印宮非常重視，立即指示轄區的屏東警分局成立專案小組積極偵辦；專案小組根據被害人車內行車紀錄器影像，調閱臺88快速道路、國道三號雙向以及潮州地區平面道路等處監視器畫面，因該鐵片較為特殊，且當時段有多部大型車輛經過，偵辦過程有如大海撈針，為了告慰亡者，專案小組人員自案發後3天來不眠不休，動員警力62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，並過濾近2000部車輛，持續交叉分析，進而確認掉落物來源車輛，在19日15時許查獲該車及侯姓駕駛。

警方初步了解，該奪命鐵片是「後軸前輔助鋼板座」，肇事的侯姓駕駛(約60歲)當天載貨到高雄大發工業區，回程行駛台88線往竹田方向，轉國道3號回台南工廠。

侯男表示，他根本不知道「後軸前輔助鋼板座」掉落肇禍，當天回到工廠後還繼續工作，直到昨(19)日下午3時警方找上門，他才知道自己竟是「鐵片奪命車禍」的元凶，當下十分詫異，也相當自責。

警方追查發現，該鐵片掉落後，相隔約10分鐘，由許姓男子駕駛的另一輛大貨車輾壓到該鐵片，導致彈飛對向車道，砸死李老師，已聯絡該駕駛到案說明，訊後依過失致死罪嫌一併函送偵辦。警方初步了解，2駕駛因為都在跑車，未注意新聞，因此不知道自己肇禍。