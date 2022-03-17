記恨房東多收錢！男大生34刀濫殺無辜女　大喊「爽快」判無期

▲記恨房東多收錢！退學男大生亂刺無辜女34刀 被逮竟喊「殺人很爽快」。(圖／資料照片，下同)



記者游瓊華／台中報導

台中一名遭退學男大生施俊鴻，因不滿之前求學時租屋遭房東多收錢，2017年重返舊地想殺房東報復，但現場人事已非，施男明知出面帶看房子的卓姓女子與他無冤無仇，竟仍持刀將對方活活刺死、且刀刀見骨，落網後還稱「殺人很爽快」，並要求精神鑑定，遭起訴求處死刑。但法官認為，醫院鑑定施男有亞斯柏格症，施男案發後心中雖有悔意，卻用情感表達，很難說其毫無悔意，推測仍有矯正教化之可能性，一、二審均將他判處無期徒刑，全案仍可上訴最高法院，全案尚未確定。

案件發生於2017年8月2日，施男當天上午10時許，以租屋為名，聯繫台中市太平區一處分租套房的二房東卓女（53歲）帶領看房，碰面後，涉持1把預藏短刀在4樓樓梯間亂刀戳刺卓女全身，卓女連逃都來不及，就倒臥血泊中，直到當天傍晚5時許，房客回家發現卓女已氣絕。

檢警驗屍從卓女刀傷累累的遺體估算，至少身中34刀，部位涵蓋頭、頸、胸與四肢，造成心、肺、肝、脾全遭刺穿，可見兇手用力極猛，卓女死於失血過多休克。

▲記恨房東多收錢！退學男大生亂刺無辜女34刀 被逮竟喊「殺人很爽快」。



施男行兇後，從容到一間小廟清洗血跡，變裝搭公車到台中市一中街逛街3小時，再搭公車折返騎乘機車，企圖故弄玄虛、製造不在場證明，仍被檢警循線迅速鎖定，隔天（4日）清晨4時許，施男在太平區租屋處被逮，屋內起出殺害卓女所用短刀，以及犯案時用來變裝遮掩容貌的假髮、迷彩漁夫帽等物。

施男在警詢時坦承殺害卓女，卻對為何殺人、行兇動機等關鍵問題，一概推稱「不知道、不知道」，甚至口出狂言：「殺人很爽快！」宣稱卓女「有叫救命，也伸手想擋住，也想轉身跑，但沒來得及跑就倒下去」，施男還要求做精神鑑定。

檢方起訴施男涉犯殺人罪嫌，起初認定他因2013年從就讀的科技大學休學後，逾2年未復學而被退學，加上生活困頓等挫折打擊，隨機殺人發洩情緒。但施男於審理時表示，他2012年讀大一在事發的分租套房租屋，後來得知疑遭當時的黃姓房東多收錢，對此耿耿於懷，事發時是要去找對方報復。

醫院受託鑑定施男精神狀況，報告指出施俊鴻患有亞斯柏格症，缺乏感受能力及同理心，無法理解情境，有人際互動障礙，思考、語言、興趣方面皆有特定的形式且偏離常態，故其應為「亞斯柏格症」。另施俊鴻待案發後回到現實，其心中雖有些後悔與歉意，卻礙於自閉症類群障礙症之特質，難以作出情感上之表示，自難遽謂其毫無悔意，故推測施俊鴻仍有矯正教化之可能性。