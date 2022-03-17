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部分負擔漲！50萬人「年多付3000元」　陳時中：做高價檢查才會

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

行政院預告健保部分負擔調整草案，領藥、檢驗檢查與掛急診都漲價，約有1400萬人受影響，其中有50萬人每年多花3000元以上。衛福部長陳時中今（17）日在疫情記者會表示，要花到3000元不容易，需要做電腦斷層這類高價檢查，才有可能花大錢，就算全套驗血也不會超過1000元，且部分負擔有設上限，最高只會收到400元。

行政院16日預告部分負擔調整草案，與先前健保署發布版本相比有4項變更，一為到醫學中心、區域醫院第二、三次領慢箋免收費；地區醫院、診所檢驗檢查免收費級距拉升到500元。

經轉診到區域醫院、醫學中心作檢驗檢查，收費上限也從原本的200元、300元調降為150元與200元，但輕症到醫學中心掛急診依然維持800元收費上限，並未調降。

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陳時中下午在記者會被問及部分負擔議題，他表示，此次最大的改變為藥品增設20%部分負擔上限，不過慢箋第二、三次維持免收，而第三個月若依然回醫學中心或區域醫院領藥，就要自付300元。

民眾最關心的檢驗檢查部分，就算全套驗血也不會超過1000元，搭配定率加定額，在醫學中心最高只會收到400元，在基層診所或地區醫院，費用就相對低了。

陳時中表示，此次部分負擔調整是希望大家有一點費用意識，讓大病到大醫院、小病到基層看診，並充分運用轉診提高就醫效率，醫院可集中服務急重症病患，民眾也能省荷包。他另提到，慢性病如果狀況穩定了，也可以改到社區診所、地區醫院追蹤領藥，若要到醫學中心，也可透過轉診，收費都會減半。

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