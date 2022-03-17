丁字褲妹趴引擎蓋下身失守　曾控薔薔父「發早安圖騷擾」

▲大馬路攔車還趴在引擎蓋上的平面女模，被人發現曾是JKF女郎，還曾控訴藝人薔薔父親騷擾。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

北市16日上午7時許，中正區汀州路、辛亥路一名女子竟當街攔下多部轎車，還不顧自己穿短裙露出屁股，直接趴在引擎蓋上，直到警方到場才將她勸下，事後該名女子也被認出曾經是JKF女郎，還是名直播主，且曾指控薔薔（林嘉凌）父親騷擾躍上新聞版面。

警方調查，25歲的林姓女子因精神狀況不穩定，昨天上午7時許跑到住家附近的汀州路、辛亥路口，當街攔下多部行經轎車，甚至還整個人趴到引擎蓋上，導致穿丁字褲的屁股蛋露出，轎車車主連忙報警處理，警方到場後將林女勸下，林女看到員警後，情緒也穩定許多。

▲平面女模在16日跑到住家附近大馬路攔車，且整個人趴上引擎蓋，被人發現曾經是JKF女郎。（圖／民眾提供）

警方通知她的母親到場處理，林母向警方表示，女兒平時從事平面模特兒工作，但因為精神狀況不穩定，長期服用藥物，但沒想到會當街上演脫序行為。林女目前由家屬帶回照料。

事後林姓女子身分也被起底，她擁有F罩杯的傲人身材，曾經是JKF女郎，更是名直播主，曾經出面指控藝人薔薔（林嘉凌）的父親，也就是福利汽車董事長林茂樹搭訕、不斷邀約按摩與飯局，甚至每天傳早安圖，讓林相當不滿。

對此，薔薔對《東森新媒體ETtoday》出示多張薔爸與林柔柔的對話截圖，以及一張內部通知，提及「經常於夜間在附近遊蕩，有言語及暴力傾向，同仁切勿與她發生衝突」，薔薔幫爸爸喊冤：「這女的是神經狀況有問題的。」

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