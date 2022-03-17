快訊／國道一號連環撞！車全撞爛釀5傷　現場紫爆大回堵

▲▼國道1號180.5k連環車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

台中國道一號180.5k附近，17日上午發生一起連環車禍，造成6人送醫的慘劇，而現場也撞得一片狼藉，車身幾乎全毀，該路段目前塞車紫爆，而至於事故發生原因、肇事責任歸屬等，仍待後續調查。

這起事件發生在17日10時03分，當時於上述路段，發生5台自小客車輛追撞事故，車內2名受困者(1男1女)已救出，目前送醫人數6人，其中1名意識模糊，分別送往中港澄清及台中榮總，至於事件詳細發生原因仍待調查。