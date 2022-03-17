2天3度揮西瓜刀嚇路人　罹精神病恐再犯...法官裁定安置治療3月

▲橋頭地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市路竹區一名戴姓男子本月初連續兩天，3度無故持西瓜刀恐嚇路人，警方逮人後依恐嚇罪移送，檢方偵辦後將他起訴，但考量戴男有精神疾病病史，橋頭院、檢首度發動暫行安置程序，裁定將戴男安置在精神醫療機構3個月。

據了解，戴姓男子（44歲）長期有精神方面的疾病，家境不好，家中僅剩一名親屬也無法照顧他，雖有在就醫，但經常忘了按時吃藥，病情時好時壞。

本月4日下午5時許，戴男騎著機車外出，竟然拿著西瓜刀兩度向路人恐嚇，路人嚇得報警，沒想到5日上午他又再度拿刀恐嚇路人，後來被趕到的警方逮捕，依法移送。

全案移送橋頭地檢署後，戴收收押，檢察官調查後也依恐嚇罪嫌提起公訴，全案移審法院後，法官考量戴男自承長期有精神疾病，行為控制能力顯著低於一般人，也不時出現罵髒話、瞪視等妄想攻擊行為，思緒混亂、未定期服藥等影響行為認知與控制能力，對社會治安有高度危害，首度發動暫行安置程序，裁定將戴男安置在精神醫療機構3個月。

橋頭地檢署表示，為建立完善社會安全網，「暫行安置」相關條文已在2月 18日公布施行，依新法規定，對於精神障礙或其他心智缺陷之被告，若犯罪嫌疑重大，有喪失責任能力或責任能力減低的情形，危害公共安全之虞，可經法官裁定6個月以下期間，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以「暫行安置」，以避免被告於偵審期間再犯，並確保被告立即接受醫療處置以穩定病情。