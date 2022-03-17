台東2男違法電蝦！「剛電到一隻」秒被抓包　各被罰15000元

▲翁、高2人違法電蝦，被依法判拘役。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台東報導

台東翁姓、高姓男子先前於五福谷溪違法電蝦，遭警方當場查獲。對此，台東地院審理後認為，雖然兩人僅捕獲到一隻溪蝦，但行徑已經造成生態危害，因此各判兩人拘役15日，得易科罰金15000元。

判決指出，翁、高2人分明知道若非基於試驗研究目的，並經主管機關許可，採捕水產動物時，不得使用電氣方法為之，卻仍共同基於非法採捕水產動物之犯意聯絡，於2021年9月某日下午1時許，在台東縣達仁鄉五福谷溪，由翁男以電魚器具負責電蝦、高男則持漁網進行捕撈隻方式，非法採捕到溪蝦一隻，而兩人的行徑當場遭警方查獲，後續蝦子也原地放回。

翁、高2人於警詢、偵訊、法院審理時均對案情坦承不諱，且又有警方扣押筆錄、扣押物品、收據、現場照片等足以佐證，事證明確兩人犯行均勘認定。法官認為，翁、高2人輕率使用電氣採捕水產動物，不顧此舉將可能對自然生態環境造成危害，所為實屬不該，念及其犯案後均能坦承犯行，犯後態度尚可，且期間僅捕獲1隻蝦子，犯罪情節尚非嚴重。

法官兼衡兩人智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依共同犯漁業法第六十條第一項之非法採捕水產動物罪，各判處2人拘役15日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。扣案之電魚器具組、漁網均沒收。