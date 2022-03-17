8年前被狂掃！「1款超夯零食」跌落神壇　鐵粉幫補血：只愛它口感

▲雷神巧克力。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

雷神巧克力紅極一時，相信不少人都有經歷過這股風潮。近來就有網友好奇詢問，大家是不是都有跟風買過雷神呢？他之前吃一口覺得超甜，大家都吃過嗎？貼文引發討論，底下不少網友回應，現在熱度確實過了，不過還是覺得很好吃。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「有跟風買過雷神巧克力嗎」為題發文，提到雷神巧克力有一陣子超夯，想買還要看運氣，當時他也跟風嘗鮮，結果跑了好幾家超商才終於買到。

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不過，原PO坦言，他當時好不容易買到雷神巧克力，但吃了一口卻覺得超甜，最後還把巧克力都送人了，大家也有跟風買過嗎？

▲雷神巧克力紅極一時。圖為台灣唐吉訶德西門店，與本文無關。（示意圖／記者林敬旻攝）

貼文曝光後，底下一票網友回應，「超級喜歡雷神巧克力」、「有！我覺得蠻好吃的」、「我現在還是會買欸！雖然很甜，但很愛它的口感」、「喜歡大雷神」、「會紅不意外，出國伴手禮便宜又還算好吃」。不過也有人不愛，「退流行之後才買過一次，覺得普普」、「當時員工旅遊去沖繩，同事也是狂掃，超不懂」、「某天買到了，覺得恩，就這樣」。

還有網友回憶道，「我們公司去日本員工旅遊，我同事搶到便利商店都沒貨」、「買了一堆，回家仔細看才發現是雷霆巧克力」、「那時候還在讀書，拿去學校真的大家都會來要一點」。

事實上，這股風潮發生於2013至2014年，當時一度傳出日本廠商要停產。《日本經濟新聞》曾報導，台灣掀起的「雷神巧克力」旋風，一直持續至2014年7月才稍微退燒；而根據統計，光是2013年8月至2014年7月一年的時間，雷神巧克力在台灣的銷售量就高達1440萬袋。

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