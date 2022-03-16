藍委審福食扯疫情800死　陳時中揭動怒原因「台灣防疫成績不差」

▲陳時中出席立法院衛環委員會，國民黨團發動動員在主席台杯葛，強調必須先公聽再審查。（圖／記者湯興漢攝）



記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會聯席會上午審查福食相關法案，衛福部長陳時中在聽聞立委鄭麗文提及「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」罕見動怒，起身回嗆「麥牽拖！」下午在疫情記者會再度被問及此事，他表示，台灣每百萬人口死亡率為36人，相較於周邊的日韓香港低上許多，「跟其他國家來比我們都盡力了，從數字上就能看得出來。」

國民黨團上午8時50分集結霸佔主席台，大喊「先公聽、再審查」，另提出「五要求、六主張」的具體措施，雙方僵持至9時24分，經朝野協商同意先公聽、再審查，最後由召委賴惠員於9時28分宣布散會，明日改為勞動部業務報告。

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陳時中上午在會場與鄭麗文吵到臉紅脖子粗，更頻頻調整因激動往下滑的口罩。會後被問及與鄭麗文在會場吵架一事，陳時中無奈道，個人修養還要改進，自己從未忘記800多條人命，但希望能「看看世界、想想台灣」，「我們多努力做才有這個成績，不能抹滅在防疫上努力。」

陳時中下午在指揮中心再度回應此次，他表示，早上情況「其實有一點混亂」，立院是很尊嚴的地方，大家應該互相尊重，自己之所以會生氣，是覺得把800人死亡與核食扯在一起「有點扯太遠」，因為在疫情期間，無論是指揮中心、地方防疫單位或醫護機構，都是沒日沒夜在拼，在國際間也創下斐然成績。

他舉例，台灣每百萬人口的染疫死亡人數為36人，鄰近的日本、韓國、新加坡則為200人，疫情重災區香港為616人，從前的防疫模範生越南、澳洲也分別有400多人與220人，只有紐西蘭還維持在20人。陳時中強調，從數字可見，世界先進國家死亡人數都是台灣10倍以上，雖然說沒有人應該在疫情中喪命，但跟其他國家相比，「我們都盡力了」。