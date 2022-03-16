有夠大膽！民宅成製槍兵工廠　長短一起來...警局就在附近

▲周男利用住家變成改造槍械工廠，警方循線查獲，起出1枝改造手槍、空氣長槍及大批子彈。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名周姓男子，竟在派出所附近的住家內，涉嫌改造槍械及子彈，警方14日上午循線將周逮捕到案，並起出改造手槍，及子彈、火藥等；全案偵訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦。

通霄警分局於近日接獲情資指稱，轄內不法分子擁槍自重，並意圖對外兜售，分局長陳文彬得知立即指示成立專案小組深入查緝，經專案人員明查暗訪，蒐集相關事證後，14日持苗栗地方法院核發搜索票展開查緝。

警方表示，專案人員根據情資，直搗嫌犯住處，在屋內搜出可擊發之金牛座改造手槍1支、空氣槍4支，9mm子彈成品17顆、霰彈2顆、9mm子彈彈頭50顆、彈殼10顆、火藥58公克等改造槍械及子彈，以及車床、鑽床等改造槍枝用的機械以及工具一批，有如一座小型兵工廠。

經詢問後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦，並持續追查相關零組件來源及有無槍械成品流出。警方也呼籲民眾，槍砲彈藥刀械管制條例，已經在2020年6月修正，針對改造及持有改造槍械，已提高刑責到5年以上，千萬不要以身試法。

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