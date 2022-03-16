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北韓女大生課輔遭「鬼畜教授」性侵！他靠1招硬上多女　超慘下場曝

▲金正恩。（圖／朝鮮中央電視台）

▲在北韓經常發生女性遭上級性侵卻敢怒不敢言的慘況。（圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

在北韓的封閉環境下，女性權益低下，因此不論是在學校、軍隊，性騷或是性侵的事件發生比例極高，且通常加害者都不需要付出多大的代價，反而是受害女性必須忍氣吞聲。北韓日前就發生一起名校金日成綜合大學的教授誘姦女學生，要她用身體換取成績，遭到舉發。不過北韓當局得知消息後，卻一反常態地嚴懲這名教授，並將他流放到被稱作「陸地孤島」的黃海道內陸。

根據《每日北韓》日文版總編高英起報導，這起事件是發生在金日成綜合大學外國語文學院中文系。該系的50多歲金姓系主任2021年11月在替系上崔姓女學生進行課外輔導時，誘姦對方。他聲稱，能在女方畢業前保障對方成績，同時畢業後也會幫對方找到工作，脅迫女學生與他發生性關係。

崔姓女學生飽受教授欺凌，痛苦不已，因此寄信告發系主任的惡行，金日成綜合大學內的勞動黨委員會便向金姓系主任進行監察，發現他長期透過課外輔導的名義，故意將女學生單獨留下，並對其性騷與性侵。委員會將監察報告回報中央後，引起震怒，金姓系主任因此被撤職，甚至直接被流放至有「陸地孤島」之稱的黃海道內陸地區。

事實上，像金姓系主任一樣，以強權迫害女性的情況在北韓其他大學也不算少見，2021年甚至有平壤音樂舞蹈大學與平壤戲劇電影大學的教授為了賺取仲介費，強迫200多名女學生賣淫。該起事件也引起金正恩震怒，下令處決主謀者。

由於北韓與中國關係匪淺，許多物資都是從中國進口，多數的觀光客也是來自中國，因此中文是非常重要的一門外文，只要是畢業於中文系的學生都不怕找不到工作，中文系教授更是擁有極大的影響力。正因如此，先前的受害學生都不敢反抗金姓系主任，只能默默隱忍，最後逃回老家。

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