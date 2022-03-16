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第4輪談判今將繼續　澤倫斯基曝烏俄立場出現「1改變」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵烏克蘭，戰事進入第21天。雙方至今進行4輪談判，第4輪14日開始後不久技術性暫停，15日續談，主要協商停火、撤兵議題，尚未取得具體成果，16日將繼續談判。烏克蘭總統澤倫斯基透露，雙方在談判中提出的立場都變得更加實際，但還需要時間。

烏方談判代表、克蘭總統府顧問波多列亞克（Mykhailo Podolyak）持續在推特更新談判消息，當地時間15日發文表示，「我們明天會繼續。談判過程非常困難且膠著，存在基本矛盾，但無疑有妥協空間」，談判暫停期間，雙方團隊會繼續工作。

澤倫斯基16日則透過影片發表演說，透露談判情形，「會議仍在繼續。據我所知，談判中的立場聽起來已經更加實際，但要做出符合烏克蘭利益的決定還需要時間。」

回顧烏俄過去三輪談判，第一輪於2月28日在烏克蘭及白俄邊境舉行，雙方僅發表簡短聲明；第二輪於3月3日在白俄布雷斯特展開，針對停火並開放人道走廊達成協議；第三輪則在7日於布雷斯特舉行，俄方提出4項停戰條件，包含烏克蘭須停止軍事行動、中立地位入憲等。澤倫斯基則表示，他將死守基輔，直到打贏這場戰爭。

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