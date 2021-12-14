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東森購物「年菜」開賣！大推五星飯店圍爐超值組　買再送好禮

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

▲東森購物即日起在電視通路開賣年菜，消費者把握時間下訂，在家就能輕鬆享受台北萬豪酒店、六福客棧、彭園等五星飯店及名店的星級美味年菜。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

再過一月多月就是農曆春節，電商年菜、年貨網購大戰已提前開打，而受到疫情影響，眾多餐飲名店紛紛加入網路銷售，東森購物今年新推出台北萬豪酒店、六福客棧、彭園等五星飯店及名店的年菜，即日起在電視通路開賣，讓消費者在家也能輕鬆享受星級美味，預估整體年菜銷售可望提高3成。

東森購物也公布《年菜消費趨勢報告》，根據東森購物網2019～2021年菜銷售分析，營業額從每年平均約7,500萬，到2021年初因疫情使得居家團圓圍爐增多，業績達到1.1億，年增率41%，銷售8.6萬件，平均每人購買1.3件，整桌桌菜的銷售占比更高達6成。

東森購物網2021年菜銷售分析也顯示，消費者以女性72%居多，50～69歲占65%，顯示婆媽仍是家庭購買年菜的主力，平均消費額約2000元；消費品項以桌菜型年菜最多占6成，熱銷品牌包括阿一鮑魚、金牌廚神陳志昇、世大運主廚食神阿彰師、饗城阿秋師及焦志方推薦年菜等，單一品項則以烏魚子、佛跳牆及糕餅點心最暢銷。

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

▲台北萬豪酒店在東森購物網推出的「闔家團圓年菜組」共有六項大菜。

東森購物網今年與五星飯店、名店聯名新推出的年菜，首推台北萬豪酒店由「宴客樓」主廚高鋼輝設計的「闔家團圓年菜組」將於12/15（三）晚間22:00在東森電視購物第47台LIVE直播開賣，六道年菜東森價只賣3,980元，買就送台北萬豪酒店市價2,156元的平日午間海鮮沙拉吧單人券2張，再抽價值65,875元的天際萬豪套房住宿券，最高可獲得總價值6.8萬元的贈品。

「六福客棧-五星開運私藏年菜美饌饗宴」主打頂尖食材，推出尊品佛跳牆、魷魚螺肉蒜、水煮牛麻辣鍋、椒麻鮪魚乾鍋、黑蒜烏骨雞湯、胡椒鴨及干貝米糕共七道年菜，東森價6,600元。湘菜館「彭園」推出「大心團圓圍爐年菜超值組」，包含黃金橙汁排骨、紹興醉月雞腿、花膠冬菇土雞等共六道年菜，東森價2,380元。

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

▲阿一鮑魚推出「四大珍饈富貴團圓年菜」。

阿一鮑魚自從2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物網連續四年都是年菜銷售冠軍，今年推出「阿一鮑魚-四大珍饈富貴團圓年菜」內含六道菜色，鮑參花膠港式盆菜、國宴魚翅西魯肉、鯧盛有魚靚湯炊粉、太極雙味鰻魚米糕、鮑魚瑤柱烏骨雞湯及蘇杭寶塔一刀肉，東森價3,980元。

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

▲▼金牌廚神陳志昇金虎迎春年菜組（上圖）、世大運主廚食神阿彰師-豪華團圓年菜回購組（下圖），皆主打有10道年菜。

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

因應消費者不同需求，東森購物網冷凍年菜提供各種不同組合，年菜熱賣第二名為「金牌廚神陳志昇」足足有10道年菜，並提供2,980元、1,980元兩種組合；「世大運主廚食神阿彰師-豪華團圓年菜回購組」10道菜，「饗城阿秋師-虎虎生風賀歲年菜」8道年菜，皆賣東森價2,980元；「焦志方推薦海陸珍品鮑參翅肚賀年宴」8道年菜，東森價3,980元。為了回饋會員朋友，只要在東森電視通路購買三件年菜，就送雙饗豬排或經典雙腸組，活動到1/16止。

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