「霧峰林家」敗家子是他！曾跟女神明星交往　竟爆詐財600萬

▲霧峰林家子孫林明洋遭控以地下匯兌之名，詐騙地產商600萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣五大家族之一的霧峰林家，爆發後代子孫涉嫌「假匯兌真詐騙」的醜聞，林獻堂曾孫、前明台產險董事長林博正的么兒林明洋，今年初被控以地下匯兌之名，詐騙地產商600萬元，遭對方提告。不只如此，林之前還因偽造父、兄上億元本票抵債，被父親告上法院，也曾捲入侵占數千萬元古董的爭議，一再重創林家形象。

提到霧峰林家林獻堂曾孫、明台產險前董座林博正的兒子林明洋，A先生氣憤地說：「當初因為友人介紹，加上他又是望族後代，我才安心把公司的錢交給他匯款，沒想到誤上賊船，錢不翼而飛，讓我對公司難以交代！」

A先生告訴本刊，他的老闆在中國經營房地產生意，去年10月初，老闆請他匯款20多萬美元（約新台幣600萬元）到美國某飯店指定的香港銀行帳戶，由於中國的金融政策緊縮，若有大筆金錢匯兌，必須提出申請，過程曠日廢時，但飯店催款在即，因此只能尋求其他管道匯款。

A先生於是詢問一名呂姓印尼台商友人，他稱林明洋是林家後代，信譽可靠，有口碑、有能力協助匯款，於是經過與老闆商討後，由老闆在中國匯出人民幣140萬元（約合新台幣600萬元）款項給林，希望林能幫忙匯到美國。

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沒想到林收匯款後，美國方面卻未收到款項，A先生焦急詢問林、呂2人，他們卻用各種理由推託，雙方相約談判，林卻始終無法拿出錢；A先生還到林的住處查訪，甚至遇到自稱也是林明洋債主的男子向其索討債務。在討回欠款的機會渺茫下，A先生因此對林、呂2人提起侵占、詐欺等告訴。



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