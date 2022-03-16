中國打美國「台灣會出兵嗎？」　藍議員喊：一定會

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中國打美國「台灣會出兵嗎？」　藍議員李柏毅喊：一定會

▲美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）與「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）的軍演畫面。（圖／翻攝至U.S. Navy）

▲如果美軍被中國解放軍攻擊，台灣要出兵協助協助美軍嗎？（圖／翻攝至U.S. Navy）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，讓國際處境相似的台灣人十分關注，萬一戰爭發生時，美軍是否會介入，國民黨台北市議員李柏毅就表示，萬一戰爭發生的時候，還是希望美軍可以真的派兵介入。甚至被質疑如果是中國打美國，台灣是否也要出兵協助美國，李柏毅還表示，「一定會」。

國民黨台北市議員李柏毅在政論節目《新聞面對面》表示，台灣毫無疑問需要增加自身軍力，自己強別人才願意幫忙，「但我還是希望美軍介入」美軍提供武器跟金援這是一回事，但是美軍自己介入了，回擊的力道是不同的力道，這樣的力道才是真的夠力道。

財經專家姚惠珍回應表示，美國人又不是台灣人的爸爸，他們幹嘛要幫台灣，要人家幫，那要叫人家爸爸啊。

李柏毅說，萬一戰爭不幸發生，還是希望美國實際的兵力幫助，不是給錢、給軍備這樣只會落人家口實，實際站在台灣，感受被攻擊的慘況，美國上上下下才能夠感同身受。

立委羅致政反駁，如果國民黨的立場是這樣，那美國人更不會介入，理由很簡單，因為台灣人的期待，都是美軍要派人參與戰爭。

▲▼台北市議員李伯毅表示，美軍被攻擊，台灣一定會出兵。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲台北市議員李伯毅表示，美軍被攻擊，台灣一定會出兵。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

財經專家姚惠珍也提出質疑，那如果中國打美國，台灣要出兵去幫忙打嗎？

李柏毅說，「我覺得我們一定會啊！」

根據美國對台灣承諾法源《台灣關係法》規定，「美國將向台灣提供必要數量的防衛物資及技術服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力。」

「有關美國將向台灣提供的防衛物資及服務的種類及數量的決定將由總統和國會決定。任何企圖以非和平方式（包括杯葛或禁運）解決台灣未來的作為，均會威脅太平洋和平與安全，美國將嚴重關切。」

所以根據《台灣關係法》規定，美國沒有義務出兵台灣，反之，如果是美國遭受攻擊，台灣也沒有義務出兵幫助美國。

▲▼台灣國軍F-16V戰機。（圖／達志影像）

▲根據現行的法源，美軍如果遭受攻擊，台灣沒有出兵協助的義務。（圖／達志影像）

若是美國對日本承諾法源《美日安保條約》第五條，在日本施政的領域下，如果任何一方受到武力攻擊，依照本國憲法的規定和手續，可採取行動對付共同危險。亦即當美日雙方所處地區受到軍事攻擊，面臨「共同危險」時，需互相協助。

所以根據《美日安保條約》規定，美國有義務出兵防衛日本，反之美國遭受攻擊時，日本也有義務出兵幫助美國。

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