向鄰長募中秋活動費全私吞　貪污里長才交保就騷擾證人被聲押

▲前鎮區某里中秋節活動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市前鎮區一名蘇姓里長去年舉辦中秋節聯歡活動時，向里內的鄰長佯稱經費不足，募得8萬6000元，蘇姓里長事後向區公所申請「中油回饋金」9萬8000元辦理中秋活動，募來的錢則到自己口袋，東窗事發後，蘇姓里長11日被檢察官諭令以10萬元交保，交保後他竟去找證人希望他們配合作偽證，被檢方知情後，今（15）日依貪污治罪條例向法院聲請羈押。

檢方指出，蘇姓里長去年9月21日晚間，召集里內的鄰長召開「慶祝中秋節暨節能減碳宣導活動」的討論會，會中里長向鄰長們說，原本經費要向「中油回饋金」申請，但經費不足，希望鄰長們「贊助」，鄰長們慷慨解囊，共募得8萬6000元。

事後，蘇姓里長向前鎮區公所申請「中油回饋金」9萬8000元辦理中秋節活動，並花了8萬7600元向燕巢區某麵包店訂購2190個餐盒，等於把鄰長的贊助費都中飽私囊，事後區公所把錢匯給麵包店後，蘇里長還跑去跟店家拿回1萬390元的差價。

蘇姓里長事後被檢舉把贊助費放進自己口袋，全案移送高雄地檢署，11日檢察官諭令以10萬元交保，沒想到蘇姓里長12日就跑去找麵包店，希望店家配合開立不實估價單，因此被檢察官認為有串證、騷擾證人之嫌，今天再依貪污治罪條例向法院聲請羈押，目前候審中。