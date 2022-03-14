旅客為拍美照「狂搖桃花樹20秒」　在地人爆氣：快離開我們不歡迎你

▲有馬祖民眾捕捉到旅客為拍照狂搖桃花樹20秒。（圖／民眾提供）

記者蔡玟君／台北報導

全台各色花海接力盛開，吸引許多人出門賞花同時拍美照，但就有馬祖當地民眾13日在南竿機場外捕捉，有旅客為了拍美照而用力狂搖桃花樹，讓當地民眾氣得喊要肉搜，搖桃花樹的旅客後來則在網站「馬祖日報馬上處理」中Po文道歉，馬祖國家風景區管理處也呼籲旅客不要傷害自然資源，不然可予以裁罰。

有馬祖當地民眾13日在南竿機場發現有一名男性旅客在幫一對站在桃花樹前的情侶拍照，但為了營造落英繽紛的景緻，竟請人站在桃花樹後用力搖晃樹木長達20秒，讓當地人氣得大喊「不要搖！」，而該名男子與情侶聽到民眾怒罵才快步離開。

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▲搖花旅客後來道歉。（圖／翻攝自馬祖日報馬上處理）

影片Po上網後立刻掀起當地人怒火，後來搖桃花樹的旅客在網站「馬祖日報馬上處理」中貼文道歉，表示為讓朋友拍照而做出不良示範，希望用該版向當地人致歉，而道歉貼文中指出的「櫻花樹」後來經過馬祖國家風景區管理處證實實際為桃花樹，而非櫻花樹。

馬管處表示擅自搖晃桃花，此舉恐傷害樹木，除了呼籲請民眾切勿仿效外，也提醒民眾若此情事行為於風景區內擅自破壞植栽等自然資源，將依發展觀光條例及風景特定區管理規則規定予以裁罰。