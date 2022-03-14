快訊／空軍：幻象2000單座機飛官台東周圍海域跳傘

▲幻象2000戰鬥機飛越台北上空。（圖／記者林敬旻攝）
記者陶本和／台北報導
國搜中心指出，國防部14日通報11時25分左右，一架F5E戰機飛行員跳傘，不過，空軍表示，初步掌握是一架幻象單座機，飛行員在11時30分左右於台東周圍海域執行跳傘。
國搜中心表示，國防部通報一架F5E飛行員執行跳傘。《東森新媒體ETtoday》記者向空軍查證，空軍表示，目前初步掌握一架幻象單座機，大概11點30分左右，飛行員執行跳傘，位於台東周圍海域，但軍方尚在查證相關資訊來源中。
▲幻象2000戰鬥機飛越台北上空。（圖／記者林敬旻攝）
記者陶本和／台北報導
國搜中心指出，國防部14日通報11時25分左右，一架F5E戰機飛行員跳傘，不過，空軍表示，初步掌握是一架幻象單座機，飛行員在11時30分左右於台東周圍海域執行跳傘。
國搜中心表示，國防部通報一架F5E飛行員執行跳傘。《東森新媒體ETtoday》記者向空軍查證，空軍表示，目前初步掌握一架幻象單座機，大概11點30分左右，飛行員執行跳傘，位於台東周圍海域，但軍方尚在查證相關資訊來源中。
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