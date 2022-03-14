俄軍襲擊撤離火車！載滿「100名兒童」逃離戰區　避難教堂也遭攻擊

▲烏克蘭兒童準備搭乘火車撤離。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭東部頓內茨克地區（Donetsk）一列疏散難民的火車，在車站附近遭到俄軍襲擊，造成一名列車長身亡，而當時火車上約有100名兒童，所幸均未受傷。此外，還有住滿1000名難民的東正教堂被俄軍襲擊，當時裡面還有200名兒童。

根據《獨立報》報導，親俄的頓內茨克地區有一列疏散難民的火車，13日在布魯森（Brusyn）車站附近遭俄軍砲擊，導致列車長傷重身亡，還有另外一名女性受傷。據了解，當時這班列車正準備協助撤離頓內茨克地區和盧甘斯克地區（Luhansk）的難民，列車上還載有至少100名兒童。

頓內茨克地區政府負責人科里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在臉書上表示，這列火車是在13日中午12時左右被擊中，「俄羅斯的飛機和大砲連夜轟炸頓內茨克北部地區。」他還指出，俄軍空襲了聖山拉伏拉（Sviatohirsk Cave Monastery）的一座東正教修道院，該處庇護了1000位平民，包含200名兒童。

Sviatohirsk Lavra, Donetsk Oblast, before and after airstrike by Russia on March 12 https://t.co/wvjOa5eSa4 pic.twitter.com/TxQeIHeOQj — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 13, 2022

《UPI》報導指出，聯合國難民署的數據顯示，截至12日已有近270萬人逃離烏克蘭，多半逃往波蘭、匈牙利、斯洛伐克、摩爾多瓦和羅馬尼亞。烏克蘭國家鐵路部門表示，約有200萬名烏克蘭人利用火車撤離，同時也有33名鐵路局員工在俄羅斯入侵期間喪生。