20秒內作答！小學數學考「停車位編號」藏陷阱　答案卻超簡單

▲通常整排的停車位都會有編號和順序。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前網上曾流傳一道「停車格」編號排序題，近日再度引發討論！有臉書粉專貼出圖片，只見題目畫上6個的停車格，要考其中一格的編號為何。奇怪的是，號碼之間看起來並沒有邏輯可言，完全找不到關聯，也難倒了不少人。結果正確答案出爐後，粉專就不禁直呼，「這已經不是陷阱題，而是陰謀題了。」

粉絲專頁「Kids變變變」10日貼出一張照片，可以看到圖上是一排停車位，共有6個車格，前面則都有編號，但88和98中間因為停著車、號碼被擋住了，所以由左至右的編號為「16、06、68、88、車子、98」。另外，下方還有一行文字「學生入學考試題」、「請問！汽車停的是幾號車位？」

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粉專就在文中表示，「聽說，這道小學數學題當年一出，讓許多學生與家長掉到這坑裡了」，因為乍看之下，會認為車格之間的編號應該有個順序，但再仔細看，數字卻從16跳到06，中間又跳到68、88，就算換成由右向左看，也完全找不出規律，更讓不少大人舉白旗，直呼看不懂。

事實上，這個題目已流傳多年，還曾在國外引起一陣討論，有的版本還會要求「請在20秒內作答」，不過來源已不可考。至於答案到底為何？其實只要把題目「倒過來看」就會發現排序，因為倒過來之後，車格的順序就變成「86、車子、88、89、90、91」，所以正解應為「87」。

答案也讓粉專直嘆，「到底是考數學還是腦筋急轉彎啊？」底下有網友則搖頭，「87無誤」、「87，高級嘲諷」，但也有人覺得出得很好，「要解這題，真的是需要把思維旋轉一下」、「這個好有趣，有朋友一秒就知道怎麼解嗎？太強了！我承認我看解答才知道怎麼解。」