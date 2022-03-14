▲全台首創水帶清洗捲收機，南消二大隊取得專利及發明證書，目前車上式自動水帶清洗捲收機已著手研製，不久將來即將問世，請拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪等人，2021年7月集思廣益，研發出水帶清洗收納機，經過不斷改良校正，今已通過中央標準檢驗局測試並取得專利發明證書，新型第 M621553號、該證書有效期限為10年，未來將朝車上式自動水帶清洗捲收機方向研發。

在台南市消防局局長李明峯的極力推廣之下，台南市消防局各分隊均已配發水帶水帶清洗捲收機，著實讓消防工作更輕鬆有效率，亦讓水帶耗損汰換率大幅下降。日前又聽聞嘉義縣消防局亦公開招標此水帶清洗機加入救災行列，更期盼能推廣至全台灣的消防隊。

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示官田分隊同仁所研發出的這台「水帶水帶清洗捲收機」已屬全台首創，實屬不易，也感謝同仁在勤餘時間仍不斷測試研發產品，水帶清洗收納機的問世，確實大大降低消防同仁的工作負擔。

該項發明迄今已1年多，小隊長陳至坤等人不斷蒐集各單位回饋意見供日後改良參酌，然而某次搶救大型工廠火警勤務的有感啟發之下，同仁決定將水帶水帶清洗捲收機再次改良！起因為水帶水帶清洗捲收機在人力操作之下，收捲數不清的水帶後，亦造成消防人員的疲累，小隊長陳至坤及隊員林建豪等人立即將這點子與義消陳治華先生討論，是否能加入電動化的元素並著手研發。

在2021年7月產品發表後，局長李明峯亦不經意帶出希望能將此產品加以改良，希望能朝置放車上較便利方向設計，且經台南市各消防分隊使用後的回饋亦希望能打造出電動化的設計，減輕消防人員救災後的負擔，小隊長陳至坤等人亦有意朝此方向著手研發，第二救災救護大隊長丁春能更表示非常期待新產品的發表，同時亦全力協助爭取相關研發經費，支持同仁、當同仁堅強的後盾。

消防局在局長李明峯的帶領下，鼓勵同仁發揮創新思維，已有多項的創新作為，在市府各級長官及消友會的支持之下，提供各項經費精進消防工作，共同實現打造高效率且創新的救災團隊。在收集各地的意見及田野調查後不日即可將同仁研發結合消防車之電動版水帶水帶清洗捲收機發表，提供日後打造消防車參酌，並將此創意推廣至全台灣之消防隊；車上式自動水帶清洗捲收機已著手研製，不久將來即將問世，請拭目以待。