　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台首創水帶清洗捲收機　南消二大隊取得專利及發明證書

▲全台首創水帶清洗捲收機，南消二大隊取得專利及發明證書，目前車上式自動水帶清洗捲收機已著手研製，不久將來即將問世，請拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台首創水帶清洗捲收機，南消二大隊取得專利及發明證書，目前車上式自動水帶清洗捲收機已著手研製，不久將來即將問世，請拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪等人，2021年7月集思廣益，研發出水帶清洗收納機，經過不斷改良校正，今已通過中央標準檢驗局測試並取得專利發明證書，新型第 M621553號、該證書有效期限為10年，未來將朝車上式自動水帶清洗捲收機方向研發。

在台南市消防局局長李明峯的極力推廣之下，台南市消防局各分隊均已配發水帶水帶清洗捲收機，著實讓消防工作更輕鬆有效率，亦讓水帶耗損汰換率大幅下降。日前又聽聞嘉義縣消防局亦公開招標此水帶清洗機加入救災行列，更期盼能推廣至全台灣的消防隊。

▲全台首創水帶清洗捲收機，南消二大隊取得專利及發明證書，目前車上式自動水帶清洗捲收機已著手研製，不久將來即將問世，請拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示官田分隊同仁所研發出的這台「水帶水帶清洗捲收機」已屬全台首創，實屬不易，也感謝同仁在勤餘時間仍不斷測試研發產品，水帶清洗收納機的問世，確實大大降低消防同仁的工作負擔。

該項發明迄今已1年多，小隊長陳至坤等人不斷蒐集各單位回饋意見供日後改良參酌，然而某次搶救大型工廠火警勤務的有感啟發之下，同仁決定將水帶水帶清洗捲收機再次改良！起因為水帶水帶清洗捲收機在人力操作之下，收捲數不清的水帶後，亦造成消防人員的疲累，小隊長陳至坤及隊員林建豪等人立即將這點子與義消陳治華先生討論，是否能加入電動化的元素並著手研發。

▲全台首創水帶清洗捲收機，南消二大隊取得專利及發明證書，目前車上式自動水帶清洗捲收機已著手研製，不久將來即將問世，請拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在2021年7月產品發表後，局長李明峯亦不經意帶出希望能將此產品加以改良，希望能朝置放車上較便利方向設計，且經台南市各消防分隊使用後的回饋亦希望能打造出電動化的設計，減輕消防人員救災後的負擔，小隊長陳至坤等人亦有意朝此方向著手研發，第二救災救護大隊長丁春能更表示非常期待新產品的發表，同時亦全力協助爭取相關研發經費，支持同仁、當同仁堅強的後盾。

消防局在局長李明峯的帶領下，鼓勵同仁發揮創新思維，已有多項的創新作為，在市府各級長官及消友會的支持之下，提供各項經費精進消防工作，共同實現打造高效率且創新的救災團隊。在收集各地的意見及田野調查後不日即可將同仁研發結合消防車之電動版水帶水帶清洗捲收機發表，提供日後打造消防車參酌，並將此創意推廣至全台灣之消防隊；車上式自動水帶清洗捲收機已著手研製，不久將來即將問世，請拭目以待。

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
快訊／納豆近照首曝光！　對站深情互視「緊牽依依」
陸暴增1337確診！　東莞突封城「工廠全面封閉」
快訊／新桃火力發電廠大火！　18台消防車灌救
義大利富商沒出現！　空姐泣喊：聽聽小孩心聲
快訊／蘇貞昌要求規劃「12-17歲學生」施打第三劑疫苗
報告放白雲惹怒老師？　一中學生打臉曝「真相圖」
快訊／金鐘視帝病逝！　中風2次不敵病魔
快訊／納豆被爆坐輪椅返家　侯友宜：他還沒出院
又有健身房無預警歇業！未退款神隱　北市開罰6.2萬
快訊／新竹男砍殺2女！　她「脖子幾乎斷」1死1傷
進不了基輔！俄「過橋部隊」慘卡河中畫面曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南口罩政策不鬆綁　黃偉哲請醫療院所及市民加強防疫警覺

改善打火兄弟辦公環境　南消二大隊楠西分隊新建工程動土

鹽海浪漫與歷史文化之旅　交通局與大台南公車故事館籲民眾體驗

全台首創水帶清洗捲收機　南消二大隊取得專利及發明證書

金山警遏止飆車競速歪風　分局長詹志文率隊展執法決心

新北賞櫻休閒好去處　春遊淡水滬尾休閒農業區

萬金杜鵑特展好評不斷　「花聚落」展延長至3／27

持續抽水站老舊機組汰換更新　提升台南全區防洪量能

白色情人節妳最特別　移民署邀新住民手作馬卡龍傳情意

台東關山憑發票換樹苗　街頭藝人現場獻藝盡心力

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

大S閃婚汪小菲發聲：祝徐熙媛幸福！　遭緋聞女友切割…隔空道歉張穎穎

台南口罩政策不鬆綁　黃偉哲請醫療院所及市民加強防疫警覺

改善打火兄弟辦公環境　南消二大隊楠西分隊新建工程動土

鹽海浪漫與歷史文化之旅　交通局與大台南公車故事館籲民眾體驗

全台首創水帶清洗捲收機　南消二大隊取得專利及發明證書

金山警遏止飆車競速歪風　分局長詹志文率隊展執法決心

新北賞櫻休閒好去處　春遊淡水滬尾休閒農業區

萬金杜鵑特展好評不斷　「花聚落」展延長至3／27

持續抽水站老舊機組汰換更新　提升台南全區防洪量能

白色情人節妳最特別　移民署邀新住民手作馬卡龍傳情意

台東關山憑發票換樹苗　街頭藝人現場獻藝盡心力

深圳封城！鴻海龍華、觀瀾廠暫停營運　其他廠區備援調配生產

快訊／高雄海軍基地前4車連環撞　1車翻覆滿地碎玻璃

NBA史上首人！詹皇達成「1萬籃板＋1萬助攻」　搭檔AD有望回歸

囂張畫面曝！新竹狠男「持殺豬刀砍她脖子」　下秒從容散步離開

抱緊我就沒人可以帶我走...女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕

股王矽力跌停「今年跌幅逾4成」　3外資券商調降目標價、最低3500元

台南口罩政策不鬆綁　黃偉哲請醫療院所及市民加強防疫警覺

快訊／納豆近照首曝光　對站深情互視「緊牽依依」慶白色情人節

30秒心測「常用的辦公室文具」　透露你的隱藏工作能力

秀報告打臉王浩宇！中一中學生喊「捍衛學權」：不應涉及政治鬥爭

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

持續抽水站老舊機組汰換更新

桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

油價又要漲！　澎湖漁船排隊加油

全台首創水帶清洗捲收機

永康警偕專勤隊臨檢移工群聚娛樂場所

黃偉哲重視青年朋友聲音

快上網　「桃園好市乘雙券」登記倒數

奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖開幕

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

鹽海浪漫與歷史文化之旅

公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

移民署邀新住民手作馬卡龍情人節傳情

台南關廟區住宅火警2孩童脫困

新北賞櫻休閒好去處　春遊淡水滬尾休閒農業區

更多熱門

相關新聞

峽谷馬拉松登場　1.2萬跑友飽覽太魯閣美景

峽谷馬拉松登場　1.2萬跑友飽覽太魯閣美景

萬眾矚目的2021雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松今5日一早盛大開跑，得天獨厚的壯麗峽谷地形吸引一萬二千名選手共襄盛舉，花蓮縣長徐榛蔚、雲朗觀光集團總經理盛治仁、與會貴賓及參賽選手一同迎著晨曦愉快向前行，體驗太魯閣壯麗的峽谷風光。

現代滑動式尾門專利通過美國審核

現代滑動式尾門專利通過美國審核

鴻海連5年獲頒「全球百大創新機構」　專利佈局再受肯定！

鴻海連5年獲頒「全球百大創新機構」　專利佈局再受肯定！

TOYOTA電動車手排變速箱專利曝光

TOYOTA電動車手排變速箱專利曝光

專利排行榜台積電六連霸　中鋼佈局綠能、電動車躋身前十大

專利排行榜台積電六連霸　中鋼佈局綠能、電動車躋身前十大

關鍵字：

首創水帶清洗捲收專利

讀者迴響

熱門新聞

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

台中一中「師生互嗆」真相曝！報告放梗圖嘲諷

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

油價漲「95能改加92？」　中油解答

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

瘋傳76萬YouTuber「李根大尉戰死烏克蘭」韓網震驚了！

28歲網紅抗癌8個月病逝！　「頂光頭燦笑」最後身影網淚崩

高雄男超取包裹遭拒！原因竟是姓名15字

快訊／家樂福楊梅倉大火！業者回應了

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面