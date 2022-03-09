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社會 社會焦點 保障人權

偷查主管五倍券用了沒　他「手一滑」幫綁定信用卡下場慘

▲▼行政院公布五倍券細節。（圖／行政院提供）

▲呂姓男子上網查出主管未使用五倍券，一時手滑幫主管綁定信用卡遭起訴。（資料照／行政院提供）

記者劉昌松／台北報導

台北呂姓男子出於好奇，上銀行網站查詢公司主管的五倍券使用情形，還「手滑」幫主管綁定信用卡，呂男馬上向主管報告，主管氣炸，懷疑自己先前莫名其妙被申辦另家銀行信用卡也是呂男搞得，堅持提告，台北地檢署日前依妨害電腦使用罪嫌起訴呂男。

呂男在金融業上班，2021年9月底、10月初，因工作關係得知男主管的身分證字號、出生日期後，輸入銀行網站，查詢主管的五倍券使用情形，發現主管似乎還沒使用五倍券，點選綁定這間銀行的信用卡也成功了，呂男發現自己做錯事，馬上去跟主管報告。

雖然這五倍券仍綁定在主管的信用卡上，但主管氣得不得了，甚至懷疑1年多前，他莫名被通知申辦了另間銀行的信用卡，也是呂男弄出來的麻煩，堅持不接受呂男道歉賠償，控告呂男涉嫌違反《個資法》、《刑法》妨害電腦使用罪。

檢察官調查後，認為呂男取得利用主管的個資，並無為自己或他人不法所有意圖，且無證據顯示呂男過去的確曾擅自幫主管申辦信用卡，《個資法》部分處分不起訴，不過呂男因過失將主管的五倍券綁定信用卡，則依妨害電腦使用罪嫌起訴。

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