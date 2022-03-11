北藝中心試營運「球劇場」首度開演！媽祖、土地公進VIP包廂看戲

▲北藝中心試營運，「球劇場」首度開演，在地宮廟的媽祖、土地公也進入VIP包廂看戲。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

挾帶特殊「銀球浮空」造型，座落於士林的「臺北表演藝術中心」今（11）日起至5月15日以「近一點，更美好」為主題展開試營運，期間多達15檔節目演出，預計8月正式開幕。而為了祈求試營運順利，特別以「酬神看戲」展開序幕，邀請在地宮廟的媽祖、土地宮到貴賓包廂觀賞，「球劇場」也是首度迎接觀眾開演。

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▲北藝中心試營運舉行「酬神看戲」，迎來士林街福德宮「福德正神」、慈諴宮「媽祖」、神農宮「神農大帝與福德正神」、芝山岩惠濟宮「開漳聖王」等宮廟主神。（圖／記者林育綾攝）

北藝中心花費10年時間終於落成，無論建築和劇場設計都是全球首見，由曾獲得普立茲獎的國際建築師Rem Koolhaas所領軍的OMA建築事務所，以及臺灣知名的姚仁喜建築師的大元建築工場共同打造，當時Rem Koolhaas透過「麻辣鴛鴦鍋」獲得靈感，以「劇場魔術方塊」創意構成。

去年北藝更登上各大國際媒體排行榜，包括CNN「全球最具顛覆性8大建築」、TIME雜誌「世界百大最佳景點」、英國衛報「全球藝文亮點」等，備受國際矚目，如今終於迎來試營運。

▲▼北藝中心建築特殊，光是玻璃窗設計在裁切、建造上就相當艱困。（圖／記者林育綾攝）

為了祈求試營運順利，北藝中心上午迎來士林街福德宮「福德正神」、慈諴宮「媽祖」、神農宮「神農大帝與福德正神」、芝山岩惠濟宮「開漳聖王」等宮廟主神；晚間更舉行「酬神看戲」，邀請阮劇團演出台語版莎士比亞戲劇，改編自《仲夏夜之夢》的《熱天酣眠》在球劇場演出，恰好故事情節提及土地公、媽祖，而在地神明們紛紛以貴賓身分進入劇場的「包廂席」看戲，台北市長柯文哲也到場參與。

▲▼球劇場首度開演，神明們也進入包廂席看戲。（圖／記者林育綾攝）

北藝中心執行長王孟超也特別帶領媒體導覽，揭開全球唯一「球劇場」奧妙，總共800席的鏡框式劇場，也就是外觀看到的球體內部，標榜每一席都有極佳視野；而800席是目前劇場最欠缺，又最適度的尺度。

▲「球劇場」總共800席，是目前全球唯一鏡框式劇場。（圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

其中觀眾席的椅子也暗藏玄機，當坐下時，椅墊可以往前滑動擴張，做起來更舒適，起身又會收合；而包廂席未來還能飲食，且位置距離舞台相當於兩廳院的第13排，視野極佳，適合企業或親友聚會包場。

▲觀眾席的椅子也暗藏玄機。（圖／記者林育綾攝）

另外「藍盒子劇場」也非常特別，王孟超提到，一般劇場都會命名為「黑盒子」，不過這裡取名為藍盒子原因是牆壁為藍色，在黑暗中「比黑色更黑」，有500至800席，舞台無固定，座位為可拆式，提供未來實驗性劇場更多發揮空間。

「藍盒子」跟「大劇院」還能合併成容納2300席的「超級大劇場」，舞台面積將是全國最大，用來作沈浸式劇場也非常合適；若是獨立，則能隔成6個空間，觀眾可以走進不同的房間裡，觀看不同故事，有很多可能性。

▲「藍盒子」是多形式中劇場，是最靈活的空間，有許多可能性。（圖／記者林育綾攝）



王孟超說，無論是球劇場或藍盒子，地板都能打開，用來裝設機關，換句話說，未來這些劇場會更「立體」，機關還能從下方出現。

▲北藝中心被小孩形容「像一顆星球撞進建築裡！」（圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

北藝中心董事長劉若瑀也說，先前很多人形容北藝的巨球像「皮蛋」，但她也聽過小孩經過時跟大人形容，「好像一顆星球撞進建築裡！」她認為，北藝中心確實像是一顆星球，帶著宇宙使命座落在此，未來這裡會有很多可能性、創造性，有許多故事在此發生，讓未來的台灣充滿想像，走上國際。

北藝中心3/11-5/15試營運，期間有15檔節目演出，而餐廳、酒吧等尚未進駐，未來將有咖啡廳、茶飲、雜誌等，預計吸引更多人群將此當作生活及娛樂場域。此外，先前台北燈節為士林帶來170萬參觀人次，而接下來10月的白晝之夜也將在士林發生，加上北藝中心正式開幕後，預計持續為士林創造亮點。

▲▼北藝中心試營運。（圖／記者林育綾攝）